Немецкая газета объяснила, зачем США нужен «особый статус Донбасса»

Украина снова, до 2019 года, продлила действие закона об особом статусе для Донецкой и Луганской областей и таким образом показала, что киевские власти не хотят услышать восставший регион, пишет немецкая газета Junge Welt.

Издание подчеркивает, что особый статус для Донбасса — это фикция. Предполагается, что он должен быть установлен после региональных выборов по законодательству Украины, однако в реальности это приведет к концу для обеих республик.

Как считает газета, проблема заключается в том, что этот закон формально опирается на Минские соглашения, которые требуют отвода вооружений, амнистии для жителей двух регионов и другие поблажки со стороны властей Украины, но они об этом слышать не хотят. И в этом их активно поддерживают США

Если бы этот закон не был продлен, то Украина автоматически стала бы той стороной, которая подрывает Минский процесс. Тогда вполне вероятен будет военный сценарий решения вопроса, и тогда вспыхнет война, и киевские власти, вероятней всего, будет ожидать негативный исход, отмечает издание.

А этого очень не хотят "западные партнеры" Украины и особенно США. Им выгодно, чтобы ситуация оставалась в подвешенном состоянии и чтобы на границе с Россией оставалась "рана", которая продолжит вытягивать ресурсы и которую можно в любой момент вскрыть, пишет газета.

При всем этом, США продолжают поощрять возрождение национализма, в частности, позволяя принять фашистское приветствие в армии, отмечается в статье.

"Колбаса для национализма, которой сейчас лакомится украинский цепной пес Вашингтона, — это возрождение фашистского приветствия. Псу разрешают лаять и даже поощряют его в этом. Но кусаться ему пока нельзя", — заключает издание.

Приветствие националистов

Верховная рада в четверг приняла закон, устанавливающий приветствием в ВСУ и нацполиции лозунг украинских националистов "Слава Украине" — "Героям слава".

Решение поддержал 271 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

Кроме того, предусматривается закрепление в тексте устава вооруженных сил обращение к военным "пан" вместо "товарищ".

Документ еще должен подписать президент Украины Петр Порошенко

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, принявшей с сентября 2014 года уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.