В России нашли секрет хороших отношений с Украиной

В Совфеде рассказали, когда улучшатся отношения России и Украины

По его мнению, в настоящее время на Украине власть находится у "партии войны", которая удерживается за счет разжигания антироссийских настроений в обществе, а потому заинтересована в продолжении войны в Донбассе.

"Украинские руководители находятся под влиянием не только Запада, но и предстоящих выборов. Они накачивают общество антироссийской истерией", — сказал Цеков.

Он также отметил, что шаги по налаживанию сотрудничества между странами совершает именно Москва, и напомнил, что Киев разорвал договор о дружбе с Россией.

Ранее сообщалось, что на Украине выдвинули условия примирения с Россией.