Дареному стволу в дуло не смотрят

Какие в Киеве времена — такие и награды

О времена, о нравы. Вот раньше что было лучшим подарком? Книга. Но это пошло ещё с советских времен, поэтому от такой традиции Украине пришлось отказаться. В новых условиях лучшим подарком оказалось именное оружие. Предполагалось, что его будут вручать за заслуги перед страной, но на деле — дарят чуть ли не всем подряд.

Например, недавно такой чести удостоился советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Петр Порошенко подарил ему пистолет "Форт-12" калибра девять миллиметров с боевым комплектом из 16 патронов. Заслужил личным вкладом в межгосударственное сотрудничество.

Сначала, получается, США поставляют на Украину оружие, потом получают в ответ пистолеты в качестве ценного подарка. Интересно, что подумал Болтон, получив такой подарок, и как он собирается его использовать. Повесит на стену или применит в бою?

Хотя по закону именным оружием могут награждать офицерский состав украинских военных формирований, СБУ МИД и государственных служащих с офицерским званием. Даже если Болтон и офицер, то вряд ли украинский. Хотя сейчас там все может быть.

Награда, которая существует с 90-х, настолько, видимо, почетна, что ее уже удостоились десятки тысяч граждан. Украинские СМИ писали, что модные пистолеты раздают чуть ли не всем подряд, причем, далеко не всегда это делает президент — инициативу перехватывают различные ведомства, а списки обладателей тщательно прячут.

А ведь среди награжденных много гражданских. Просто хорошим людям, а не обязательно офицерам, пистолеты вручают уже давно, со времен Леонида Кучмы . Широко на экспорт наградное оружие пошло при Януковиче, который, как пишут в СМИ, мог подарить иностранным гостям сразу по несколько штук. А при Порошенко, например, такой награды удостоились 9 украинских футболистов — почему на пистолеты не наиграла остальная команда, непонятно.