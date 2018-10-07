Названо условие примирения России и Украины

Тука назвал условие примирения России и Украины

Примирение между Россией Украиной возможно только при наличии обоюдного желания, заявил заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Георгий Тука.

«Моя личная позиция: я никогда не считал россиян «братским народом». Для меня чуждо понятие «братские народы». Если мы — братья, тогда кто из нас Каин, а кто — Авель? Я думаю, риторический вопрос», — передает его слова УНИАН.

Тука считает, что со временем отношения между странами могут наладиться, так как в России не все поддерживают политику российского лидера.

«Я надеюсь, что отношения между государствами возобладают на партнерской основе. Как быстро это произойдет? В первую очередь, это будет зависеть от Российской Федерации», — заявил он.

Тука выразил мнение, что у «элиты» украинского общества нет предвзятого отношения к русскому народу.

«Поэтому процесс восстановления отношений возможен», — сказал он, добавив, что это случится только в случае реального желания со стороны России. В противном случае страны будут только отдаляться, заявил чиновник.

Тука постоянно высказывается о России. Так, в конце мая он предложил «проверенный способ уничтожить» Россию.