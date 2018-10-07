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Названо условие примирения России и Украины
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Тука назвал условие примирения России и Украины 

Деловая газета «Взгляд» 29 минут назад
Фото: Reuters
Примирение между Россией и Украиной возможно только при наличии обоюдного желания, заявил заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Георгий Тука.
«Моя личная позиция: я никогда не считал россиян «братским народом». Для меня чуждо понятие «братские народы». Если мы — братья, тогда кто из нас Каин, а кто — Авель? Я думаю, риторический вопрос», — передает его слова УНИАН.
Тука считает, что со временем отношения между странами могут наладиться, так как в России не все поддерживают политику российского лидера.
«Я надеюсь, что отношения между государствами возобладают на партнерской основе. Как быстро это произойдет? В первую очередь, это будет зависеть от Российской Федерации», — заявил он.
Тука выразил мнение, что у «элиты» украинского общества нет предвзятого отношения к русскому народу.
«Поэтому процесс восстановления отношений возможен», — сказал он, добавив, что это случится только в случае реального желания со стороны России. В противном случае страны будут только отдаляться, заявил чиновник.
Тука постоянно высказывается о России. Так, в конце мая он предложил «проверенный способ уничтожить» Россию.
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