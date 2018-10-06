В Раде разозлились на Киркорова и Баскова

Депутаты украинского парламента выступили с инициативой ввести персональные санкции и лишить государственных наград ряд украинский и российских артистов за "антиукраинскую деятельность". Соответствующий законопроект "О внесении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер" 3 октября зарегистрирован в электронной системе Верховной рады.
В частности звания "Заслуженный артист Украины" хотят лишить Светлану Лободу, Ани Лорак и Виталия Козловского. "Народного артиста Украины" — Филиппа Киркорова, Николая Баскова, режиссера Владимира Бортко, а также Таисию Повалий, которая имеет обе награды.
"Целью постановления является осуждение антиукраинских и сепаратистских проявлений деятелей культуры, искусства и шоу-бизнеса, а также применение к ним публичной ответственности в виде лишения государственных наград Украины", — сказано в пояснительной записке.
По мнению авторов законопроекта, лишение наград поспособствует украинской песне "стать настоящим инструментами для объединения украинского народа"
С 2014 года, после возвращения Крыма в состав России, Украина введет активную борьбу с российским наследием в культурной сфере. Так, в течение четырех лет был принят ряд законов, запрещающих трансляцию некоторых фильмов, ввоз на территорию страны книг "антиукраинского содержания", а также создан "черный список" российских деятелей культуры.
На данный момент под запрет попали около 140 человек. Среди них режиссеры Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, Валентина Талызина, Валентина Теличкина, Наталья Варлей, певцы Лев Лещенко, скульптор Зураб Церетели. Список постоянно пополняется.