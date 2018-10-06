В Раде разозлились на Киркорова и Баскова

В Раде предложили ввести санкции в отношении Киркорова, Баскова и Повалий

Депутаты украинского парламента выступили с инициативой ввести персональные санкции и лишить государственных наград ряд украинский и российских артистов за "антиукраинскую деятельность". Соответствующий законопроект "О внесении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер" 3 октября зарегистрирован в электронной системе Верховной рады.

"Целью постановления является осуждение антиукраинских и сепаратистских проявлений деятелей культуры, искусства и шоу-бизнеса, а также применение к ним публичной ответственности в виде лишения государственных наград Украины", — сказано в пояснительной записке.

По мнению авторов законопроекта, лишение наград поспособствует украинской песне "стать настоящим инструментами для объединения украинского народа"

С 2014 года, после возвращения Крыма в состав России, Украина введет активную борьбу с российским наследием в культурной сфере. Так, в течение четырех лет был принят ряд законов, запрещающих трансляцию некоторых фильмов, ввоз на территорию страны книг "антиукраинского содержания", а также создан "черный список" российских деятелей культуры.