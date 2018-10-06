СБУ вербует родственников российских силовиков

Источник: СБУ пытается вербовать родственников российских силовиков

Украинские спецслужбы пытаются вербовать находящихся на Украине родственников российских военнослужащих и правоохранителей для сбора секретной информации в России , сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.

"В последнее время со стороны Службы безопасности Украины участились попытки вербовки проживающих в стране родственников сотрудников российских силовых ведомств. Также обработке подвергаются родственники жён военнослужащих и правоохранителей. На них оказывается давление с целью получить служебную и личную информацию о наших силовиках", — сказал собеседник агентства.

По его словам, такие попытки начались после воссоединения Крыма с Россией и особенно усилились в последние год-два.

В конце апреля 2014 года сотрудникам российских силовых ведомств было рекомендовано не отдыхать за границей, в том числе на Украине.

На сайте МИД России с сентября 2013 года размещена рекомендация российским гражданам "воздержаться от зарубежных поездок, особенно в страны, заключившие с США договоры о взаимной выдаче".