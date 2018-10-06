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СБУ вербует родственников российских силовиков
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Источник: СБУ пытается вербовать родственников российских силовиков 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Украинские спецслужбы пытаются вербовать находящихся на Украине родственников российских военнослужащих и правоохранителей для сбора секретной информации в России, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.
"В последнее время со стороны Службы безопасности Украины участились попытки вербовки проживающих в стране родственников сотрудников российских силовых ведомств. Также обработке подвергаются родственники жён военнослужащих и правоохранителей. На них оказывается давление с целью получить служебную и личную информацию о наших силовиках", — сказал собеседник агентства.
По его словам, такие попытки начались после воссоединения Крыма с Россией и особенно усилились в последние год-два.
В конце апреля 2014 года сотрудникам российских силовых ведомств было рекомендовано не отдыхать за границей, в том числе на Украине.
На сайте МИД России с сентября 2013 года размещена рекомендация российским гражданам "воздержаться от зарубежных поездок, особенно в страны, заключившие с США договоры о взаимной выдаче".
Отмечается, что американская администрация, безосновательно отказывающаяся признавать воссоединение Крыма с Россией, которое полностью соответствует международному праву и Уставу ООН, пытается превратить в рутинную практику "охоту" за российскими гражданами в третьих странах с целью их последующей экстрадиции и осуждения в США по, как правило, сомнительным обвинениям.
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