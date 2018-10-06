Раскрыта цель украинских консулов в России

Климкин: закрытие консульств РФ на Украине приведет к ответным мерам

Украина может контролировать деятельность российских дипломатов и реагировать на возможные угрозы. Об этом заявил глава украинского МИД Павел Климкин в программе «Тема дня» на телеканале UA: Харкив. Об этом сообщил «Интерфакс».

Климкин отметил, что действия российских дипломатов больше свойственны спецслужбам. Поэтому недавно дипломаты были высланы с территории страны.

Министр считает, что дипломатических отношений России и Украины не существует. Дипломаты из Украины не занимаются в России политической и иной деятельностью. Они только оказывают помощь согражданам, в том числе политическим заключенным.