Раскрыта цель украинских консулов в России

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Климкин: закрытие консульств РФ на Украине приведет к ответным мерам 

360tv.ru 52 минуты назад
Фото: Reuters
Украина может контролировать деятельность российских дипломатов и реагировать на возможные угрозы. Об этом заявил глава украинского МИД Павел Климкин в программе «Тема дня» на телеканале UA: Харкив. Об этом сообщил «Интерфакс».
Климкин отметил, что действия российских дипломатов больше свойственны спецслужбам. Поэтому недавно дипломаты были высланы с территории страны.
Министр считает, что дипломатических отношений России и Украины не существует. Дипломаты из Украины не занимаются в России политической и иной деятельностью. Они только оказывают помощь согражданам, в том числе политическим заключенным.
«Если мы уберем здесь эти консульства, то, конечно, Россия закроет наши консульства там», — добавил Климкин.
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