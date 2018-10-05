Климкин покарает украинцев за российское гражданство

Климкин выступил за уголовное наказание за двойное гражданство с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что выступает против легализации двойного гражданства с РФ , а также готов рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за это.

"Я считаю, что нам нужен новый закон про гражданство, но при любых идеях, которые нам необходимо обсуждать, я категорически отрицаю и категорически против любых, даже идей, против легализации двойного гражданства с РФ. И все случаи вот такого получения российского гражданства должны соответственно расследоваться нашими спецслужбами", — сказал Климкин в эфире телеканала "UA: Харьков" в пятницу.

Он сообщил, что готов рассматривать возможность введения уголовной ответственности за получение двойного гражданства с РФ. Министр также считает, что любые поездки в РФ не могут быть безопасными и он не приветствует решение некоторых украинцев ехать в Россию на заработки.

Ранее Климкин заявил, что после скандала с раздачей венгерских паспортов украинским гражданам в Закарпатье в стране назрела необходимость дискуссии по вопросу двойного гражданства.

На Украине запрещено иметь двойное гражданство, однако в конституции не указано, какие санкции за это предусмотрены.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".