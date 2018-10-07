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Украина введет биометрические визы для россиян
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Климкин рассказал о возможном введении биометрических виз для россиян 

РИА Новости + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что для россиян могут ввести биометрические визы для въезда на Украину. Об этом он рассказал в эфире телеканала "UA Харьков".
По его словам, система биометрического контроля на границе с Россией показала свою эффективность.
"Мы создаем банк данных, мы прекрасно понимаем, что могут быть манипуляции, как видите, известная история с отравлением Скрипалей — изменение идентичности и т.д. Если есть биометрические данные, мы прекрасно знаем, о каких людях идет речь, и просто изменение документов уже не поможет", — сказал Климкин.
Он также добавил, что россиянам, возможно, придется сообщать властям Украины о своем намерении приехать в страну, а, может быть, и придется подавать предварительный запрос на въезд.
"Не исключено, что нам нужно смотреть на их перемещение по территории Украины", — подчеркнул Климкин.
Кроме того, глава МИД рассказал, что если в будущем такие меры не будут достаточно эффективными, то украинские власти могут ввести биометрические визы для граждан России.
"Но отслеживать всех, конечно, достаточно сложно. Но в перспективе, как это сработает, нужно анализировать. Обычные визы с Россией нам не помогут", — подчеркнул Климкин.
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