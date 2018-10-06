Порошенко напомнили о невыполненном обещании

Главред (Украина): Политика удава. Как Запад душит Россию

Западные страны использовали санкционный механизм всего на 10-15%, полагает замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. Он ролагает, что США и Британия могут позволить себе внедрять «политику удава» — экономического удушения — против России

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что США вместе с Великобританией способны внедрять «политику удава» в отношении страны-противника, в частности, Российской Федерации.

США и Британия никуда не спешат, у них есть возможности играть в длинную. Санкции, которые внедряются постепенно, направлены хоть и на медленное, но неотвратимое экономическое уничтожение врага, рассказал чиновник во время чата на «Главреде».

«Как бы я хотел, чтобы изменился минский процесс? Конечно, как человек, который болеет за наше государство, я хотел бы, чтобы в переговорах участвовали и англичане, и американцы. Можно услышать призывы о том, что надо вернуться к «будапештскому формату» (которого, кстати, не было и не существует до сих пор), но все эти говоруны забывают, что любой формат будет иметь смысл в том случае, если в нем будет принимать участие Россия», — отметил собеседник.

По его словам, поэтому «прежде чем кричать — „Давайте привлечем Соединенные Штаты! Давайте к минскому процессу привлечем Британию!“, во-первых, нужно спросить у самих американцев и британцев — готовы ли они присоединиться (насколько мне известно, они не готовы), а во-вторых, надо понимать, каким образом отреагирует на это Россия, присоединится ли она к такому формату», — подчеркнул Тука.

«Россия же неоднократно заявляла, что она не видит участия Соединенных Штатов в переговорном процессе. Что касается переговоров на уровне Волкера (спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер — прим. ред.) и Суркова (помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков — прим. ред.), то это, во-первых, не минский процесс. А, во-вторых, давайте вспомним, что обе стороны примерно год назад заявили, что переговоры между Волкером и Сурковым зашли в тупик», — добавил гость.

Замминистра подчеркнул, что РФ не видит сегодня смысла продолжать эти контакты.

«Такие заявления неоднократно звучали, в том числе и от министра иностранных дел России господина Лаврова (Сергей Лавров — прим. ред.). Это свидетельствует о том, что каких-то точек соприкосновения между США и Россией нет», — сказал замминистра.

В то же время Тука хотел бы, чтобы позиция западных партнеров Украины была более ярко выражена, чтобы санкции были более мощными. «На сегодняшний день, с моей точки зрения, санкционный механизм использован всего на 10-15%, не больше. Есть еще тьма неиспользованных возможностей. Я бы, конечно, хотел, чтобы Запад их использовал как можно быстрее и как можно эффективнее», — заявил чиновник.

«Но надо понимать, что мы имеем дело не с тактикой, а стратегией. США вместе с Британией являются самыми мощными странами западного мира, и они способны (и обычно так и делают) внедрять «политику удава». То есть они никуда не спешат, у них есть возможности играть в длинную. И такие санкции, которые внедряются постепенно, step by step (шаг за шагом — прим. ред.), направлены хоть и на медленное, но неотвратимое экономическое уничтожение страны-противника», — утверждает собеседник.

«Можно со мной спорить, но я убежден, что самый яркий пример в истории человечества, когда фактически была уничтожена самая мощная империя мира без единого выстрела — это уничтожение Советского Союза. И это во многом произошло благодаря санкционным механизмам», — полагает он.

«А хватит ли сил у Украины на эту «игру в длинную»? Это — наш внутренний вопрос, в первую очередь. Нам надо к этому готовиться. Поэтому я крайне негативно отношусь к подавляющему большинству людей, которые себя называют «политиками» на Украине — я их таковыми не считают», — сказал член Кабмина.

«Они — откровенные популисты и просто манипулируют желанием людей как можно быстрее освободить украинскую территорию и начать мирное развитие нашего государства. То один говорит: «Я установлю мир через семь дней», то второй: «А я — через пять», то третий: «А я — уже на следующий день!»… Таких людей я откровенно презираю», — поделился гость.