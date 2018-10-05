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Умерла герой Украины Неонила Крюкова
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Умерла герой Украины Неонила Крюкова 

Газета.Ru + ещё 11 58 минут назад
Фото: Мирослава Барчук/Facebook.com
Скончалась народная артистка Украины, обладательница звания "Герой Украины" Неонила Крюкова, передает РИА "Новости".
Крюкова умерла в возрасте 74 лет. Первым о смерти актрисы сообщил у себя в соцсетях президент Украины Петр Порошенко. Лидер страны назвал уход Крюковой из жизни невосполнимой утратой для украинской культуры. Дочь артистки Мирослава Барчук у себя в фейсбуке рассказала, что ее мама скончалась утром 5 октября.
Время и место прощания с актрисой пока уточняются.
Неонила Крюкова родилась 14 ноября 1943 года в селе Поповка Кировоградской области. После выпуска из Киевского государственного института театрального искусства имени Карпенко-Карого 43 года служила в Киевской филармонии в течение 43 лет. Звание героя Украины было присвоено ей в 2008 году.
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