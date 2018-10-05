Умерла герой Украины Неонила Крюкова

Крюкова умерла в возрасте 74 лет. Первым о смерти актрисы сообщил у себя в соцсетях президент Украины Петр Порошенко . Лидер страны назвал уход Крюковой из жизни невосполнимой утратой для украинской культуры. Дочь артистки Мирослава Барчук у себя в фейсбуке рассказала, что ее мама скончалась утром 5 октября.

Время и место прощания с актрисой пока уточняются.

Неонила Крюкова родилась 14 ноября 1943 года в селе Поповка Кировоградской области. После выпуска из Киевского государственного института театрального искусства имени Карпенко-Карого 43 года служила в Киевской филармонии в течение 43 лет. Звание героя Украины было присвоено ей в 2008 году.