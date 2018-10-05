Янукович оказался гением

Раскрыты феноменальные умственные способности Януковича

Бывший президент Украины Виктор Янукович обладает феноменальными математическими способностями. С таким заявлением в пятницу, 5 октября, выступил адвокат Януковича Александр Горошинский во время судебных прений по делу о государственной измене своего подзащитного, передает «Гордон».

«Во время разговора с Виктором Федоровичем Януковичем я выяснил, что у него феноменальная память и он феноменально считает!» — сказал адвокат, и, как передает агентство «Украинские новости», попросил присутствующих в зале судебных заседаний не смеяться.

По словам Горошинского, Янукович не подписал Соглашение об ассоциации с Европейским союзом , поскольку подсчитал, что оно принесло бы стране убытки размером 200 миллиардов долларов.

«Виктор Янукович сделал больше, чем кто-либо, чтобы это соглашение было подписано! Как только он стал президентом, он взял курс на ЕС», — сообщил адвокат.

Горошинский добавил, что правительство Януковича хотело договориться с международными партнерами о более выгодных условиях для Украины.

В течение своей политической карьеры Янукович несколько раз попадал в курьезные ситуации. В 2004 году, заполняя анкету кандидата в президенты Украины, в графе «ученое звание» написал слово «проффесор». В 2010 году назвал писателя Антона Чехова «великим украинским поэтом», поэтессу Анну Ахматову нарек «Анной Ахметовой», а на встрече с жителями Львова объявил их «лучшими геноцидами страны».

Виктор Янукович покинул Украину после насильственной смены власти в Киеве. В отношении бывшего главы государства на Украине возбуждено несколько уголовных дел, его имущество на территории страны арестовано.