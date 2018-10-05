Кличко посмеялся над киевлянами без воды

Кличко посмеялся над оставшимися без горячей воды киевлянами

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, почему горожане вынуждены обходиться без горячей воды. По его словам, работа центрального водоснабжения зависит от поставок газа, с которыми возникли трудности. Видеозапись его беседы с журналистами публикует на YouTube газета «Украинская правда»

«Вот говорят, что Кличко закрутил краны и отключил горячую воду. Простите, я снова начинаю шутить. Что нужно, чтобы холодная вода стала горячей? Подогреть. А чем мы греем воду? Газом. А газа нам сейчас не дают», — сказал киевский градоначальник.

На вопрос о том, как он сам обходится без горячей воды, Кличко ответил: «У меня есть бойлер». Он признал, что не все жители Киева могут позволить установить у себя дома такой водонагреватель, но отметил, что в этом есть доля независимости от центрального водоснабжения.