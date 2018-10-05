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Кличко посмеялся над киевлянами без воды
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Кличко посмеялся над оставшимися без горячей воды киевлянами 

Lenta.ru + ещё 2 39 минут назад
Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, почему горожане вынуждены обходиться без горячей воды. По его словам, работа центрального водоснабжения зависит от поставок газа, с которыми возникли трудности. Видеозапись его беседы с журналистами публикует на YouTube газета «Украинская правда».
«Вот говорят, что Кличко закрутил краны и отключил горячую воду. Простите, я снова начинаю шутить. Что нужно, чтобы холодная вода стала горячей? Подогреть. А чем мы греем воду? Газом. А газа нам сейчас не дают», — сказал киевский градоначальник.
На вопрос о том, как он сам обходится без горячей воды, Кличко ответил: «У меня есть бойлер». Он признал, что не все жители Киева могут позволить установить у себя дома такой водонагреватель, но отметил, что в этом есть доля независимости от центрального водоснабжения.
Как передает «Украина.ру», киевляне провели без горячей воды все лето, а во многих районах ее нет до сих пор. Отопительный сезон в городе еще не начался, состояние систем теплоснабжения вызывают беспокойство у жителей. Перебои возникли из-за конфликта между компаниями «Киевтеплоэнерго» и «Нафтогазом». Поставщик газа отказывается продавать коммунальщикам топливо из-за долгов.
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