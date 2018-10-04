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США признали голодомор на Украине геноцидом
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США признали голодомор на Украине геноцидом 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Американский сенат единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым актом конгресса США, признающим голодомор 1932-1933 годов на Украине геноцидом. Об этом сообщается в фейсбуке украинского посольства в США.
"Так, в частности, в постановляющую часть документа включено признание сенатом выводов правительственной комиссии США по голоду на Украине (от 22 апреля 1988) о том, что "Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 гг. геноцид против украинцев", — говорится в тексте сообщения.
Дипломаты отметили, что проект аналогичной резолюции был также утвержден комитетом по иностранным делам палаты представителей Конгресса США.
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