Киев поведал о массовом переселении россиян в Крым

Киев рассказал о массовом переселении россиян в Крым

«Россия начала массовое переселение из своих регионов в Крым, чтобы вытеснить всех тех, кто мечтает об освобождении Крыма. Речь идет о переселении десятков тысяч людей», — поведал Климкин.

По его словам, Крым «под российской оккупацией идет в никуда». «Там создана ситуация, когда каждый может быть арестован днем или ночью. Люди опасаются разговаривать друг с другом прямо на улицах», — заявил глава МИД Украины.

«Экономика Крыма не имеет никаких шансов под сегодняшними санкциями, а санкции будут сохраняться, и последняя "Крымская декларация" (документ, в котором Вашингтон фиксирует свою позицию относительно непризнания Крыма частью России — прим. «Ленты.ру») со стороны Соединенных Штатов это четко показывает», — добавил он.

«Путь Крыма под российской оккупацией — это путь постоянного упадка. И мы это видим, поэтому Крым обязательно вернется в Украину», — заключил Климкин.