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Киев поведал о массовом переселении россиян в Крым
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Киев рассказал о массовом переселении россиян в Крым 

Lenta.ru + ещё 4 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия специально переселяет в Крым десятки тысяч людей, чтобы вытеснить с полуострова проукраинское население. С таким заявлением в четверг, 4 октября, выступил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНИАН.
«Россия начала массовое переселение из своих регионов в Крым, чтобы вытеснить всех тех, кто мечтает об освобождении Крыма. Речь идет о переселении десятков тысяч людей», — поведал Климкин.
По его словам, Крым «под российской оккупацией идет в никуда». «Там создана ситуация, когда каждый может быть арестован днем или ночью. Люди опасаются разговаривать друг с другом прямо на улицах», — заявил глава МИД Украины.
«Экономика Крыма не имеет никаких шансов под сегодняшними санкциями, а санкции будут сохраняться, и последняя "Крымская декларация" (документ, в котором Вашингтон фиксирует свою позицию относительно непризнания Крыма частью России — прим. «Ленты.ру») со стороны Соединенных Штатов это четко показывает», — добавил он.
«Путь Крыма под российской оккупацией — это путь постоянного упадка. И мы это видим, поэтому Крым обязательно вернется в Украину», — заключил Климкин.
В конце мая один из лидеров запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев выступил с заявлением, что Россия тайно переселила в Крым до миллиона человек с российской территории. По его мнению, Москва с помощью подобных действий добивается «вытеснения местного населения».
Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. Украина, Евросоюз, США и другие страны не признают итоги голосования. Москва подчеркивает, что референдум проходил в соответствии с нормами международного права и вхождение полуострова в состав России легально.
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