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Медведчук посчитал циничным голосование по Донбассу
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Медведчук назвал голосование Рады по статусу Донбасса цинизмом 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Лидер общественного движения "Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук считает, что парламент Украины продлил действие закона об особом статусе Донбасса в угоду "западным кураторам", и "голосование в Раде — это цинизм высшей пробы".
Украинский парламент в четверг продлил до конца 2019 года действие этого закона, в котором говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.
"Тем, кто забыл, напомню судьбу этого многострадального закона. Он был принят, введен в действие, а затем его действие приостановили. И сейчас он не работает. Поэтому сегодняшнее голосование в Раде — это цинизм высшей пробы", — приводит слова Медведчука его пресс-служба в Facebook.
По мнению Медведчука, депутаты проголосовали за закон не потому что, что хотят, "чтобы заработали минские соглашения" или, чтобы "вернуть Донбасс на Украину и Украину в Донбасс", а проголосовали "для западных кураторов".
"Именно им адресован "маркер… что Украина предана дипломатично-политическому процессу мирного урегулирования…". Именно для них создается видимость, что Киев выполняет минские соглашения, — чтобы ЕС имел возможность продолжить санкции против России. Господа депутаты, ваша логика, ваши действия убийственны для Украины", — заявил Медведчук.
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