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Волкер поздравил Киев с «большим шагом» в Донбассе
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Курт Волкер поздравил Киев с продлением закона об особом статусе Донбасса 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / United States Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Kyiv, July 24, 2017
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер поздравил украинские власти с продлением закона об особом статусе Донбасса.
Украинский парламент в четверг продлил до конца 2019 года действие закона об особом статусе Донбасса.
"Поздравляю (президента) Петра Порошенко, (спикера Рады) Андрея Парубия и украинский парламент с продлением особого статуса. Большой шаг. Украина вносит свой вклад в достижение мира. Теперь очередь России. Разочарован тем, что ряд крупных политических фигур не поддержали этот важный шаг", — написал Волкер в Twitter.
Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся. Согласно закону, неподконтрольные Киеву отдельные районы Донбасса будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Киев также настаивает на выводе "незаконных формирований" с этих территорий для вступления закона в силу.
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