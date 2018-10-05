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Порошенко раскрыл страшную цену войны в Донбассе
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Сколько стоит война на Украине: Порошенко назвал страшные цифры 

ТК «Звезда» + ещё 6 1 час назад
Президент Украины Петр Порошенко рассказал, сколько Киев тратит на ведение войны в Донбассе.
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в связи с войной в Донбассе Киев выделяет на оборону страны 6% ВВП, то есть примерно 200 млрд гривен.
«Только на оборону мы тратим 6% ВВП. На 25% сократился наш экспорт, потому что на оккупированных территориях восточной Украины расположены 30% нашего промышленного потенциала», — заявил украинский лидер.
Как рассказал Порошенко в интервью итальянскому изданию La Repubblica, день боевых действий на юго-востоке страны обходится Украине в 5 миллионов долларов.
«Каждый день войны на украинском Донбассе стоит нам около 5 млн долларов США, которые мы могли бы вкладывать в процесс устойчивого развития», — добавил он.
По словам украинского президента, уровень безработицы составляет в этих регионах почти 60%, а около 20% детей не посещают школу. Кроме того, большая часть населения лишена доступа к медицинской помощи.
Порошенко назвал еще несколько цифр: в настоящее время, по его словам, в Донбассе проживают около 3 млн украинцев, еще примерно 100 тысяч находятся под арестом. А также около 1,5 млн человек вынуждены были уехать на Запад, якобы «опасаясь оказаться под властью Москвы».
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