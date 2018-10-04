«С металлоломом не воюем». Аналитик о готовности Украины к «бою» с Россией

На Украине заявили о готовности с боем прорваться через Керченский пролив. Украинским военным морякам на корабли нужно брать психологов, так это заявление прокомментировал в эфире радио Sputnik военный аналитик Александр Жилин

Капитан первого ранга Дмитрий Коваленко , который руководил переходом украинских кораблей "Донбасс" и "Корец" в Азовское море, в интервью агентству "Укринформ" заявил, что украинские моряки были готовы к боестолкновению с российскими пограничниками во время прохода через Керченский пролив.

По словам Коваленко, обстановка была "нервной", поэтому моряки якобы приняли меры предосторожности.

"Боевые группы, пулеметы — все заряжено было", — заявил капитан, добавив, что "два человека в полной экипировке стояли на видном месте, чтобы россияне видели".

При этом, по утверждению украинского моряка, экипаж подготовил "пожарные рукава", чтобы "смывать" российских пограничников, "если бы полезли".

Военный аналитик, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин уверен, что такая "демонстрация боеспособности" говорит о том, что на самом деле корабли ни к чему не годны.

"Очередное заявление украинской стороны о том, что она готова к боестолкновению с РФ, что она доминирует в каких-то морях и так далее — это признаки осеннего психического обострения. Если команда выставляет два человека с автоматами на палубе, демонстрируя боеспособность корабля, значит, эта команда перегоняет металлолом. Мы не воюем с металлоломом. Если нужно, мы воюем так, как мы показали это в Сирии, когда противник вообще не видит тех, кто наносит удар, и на голову падают ракеты, которые уничтожают врага. Предвыборная кампания Порошенко, к сожалению, строится исключительно на русофобии. Я не знаю, даст ли ему это какие-то дивиденды, но превращать свою страну в посмешище, выставлять ее в глупом свете — это уже за пределами добра и зла. Поэтому весь этот пиар апоминает диагноз, а не реальное отображение событий. Я хотел бы порекомендовать нашим украинским братьям спокойнее относиться осенью к внешним раздражителям, таким, как, например, смена погоды. А лучше, когда на корабле есть оружие, им брать с собой психолога. Думаю, он в состоянии помочь украинским ВМС в составе двух ржавых кораблей", — отметил Александр Жилин в эфире радио Sputnik.

По словам капитана Коваленко, в процессе перехода он специально нарушил правила и сообщил российским военным, что "Корец" "планирует заход в 20-мильную зону для прохода через Керченский пролив в Азовское море", хотя, согласно правилам мореплавания, он должен был заявить: "Прошу разрешить проход".

Эти правила "написаны кровью", и их нарушение могло привести к серьезным последствиям, отметил Александр Жилин.

"Коваленко заявляет, что он устроил провокацию, фактически создав опасную ситуацию, пойдя на грубейшее нарушение правил. Это может закончиться очень плачевно. Все законы, которые касаются мореплавания или воздушного движения, написаны кровью. И когда подобного рода вояки бахвалятся тем, что они в зоне повышенной ответственности безответственно относятся к соблюдению этих законов, значит, этого человека военная прокуратура Украины должна как минимум вызвать на допрос и разобраться, что там произошло. Потому что в следующий раз это доведет дело до ситуации, когда нашим ребятам придется ответить. Отдает ли Коваленко себе отчет в том, что если бы было столкновение, то как бы он смотрел в глаза матерям и женам тех военных моряков, которых пришлось бы хоронить? Или главная цель — это спровоцировать Россию? До тех пор, пока такие идиоты допускаются до командования объектами с оружием, будет сохраняться напряженность и опасность с украинской стороны. Украина и так уже стала территорией террора и непредсказуемости. Но когда слышишь такие откровения командира, нужно мировому сообществу задуматься о том, с кем мы имеем дело — с шизофрениками?" — сказал Александр Жилин.

Заявления украинской стороны относительно прохода кораблей через Керченский пролив противоречат друг другу. Ранее представитель Киева в Трехсторонней контактной группе генерал Евгений Марчук заявил, что российские лоцманы "провели спокойно эти два корабля ("Донбасс" и "Корец") в Азовское море, и они дальше пошли — сначала до Мариуполя, потом до Бердянска".

При этом в ВМС Украины сообщили, что корабли "не просили разрешения у страны-агрессора, а реализовали свое право на свободное плавание Керченским проливом и Азовским морем", при этом "переход к Керченскому проливу и через него проходил в сложной обстановке".

Судно A500 "Донбасс" и буксир A830 "Корец" 22 сентября прошли вдоль берегов Крымского полуострова, в том числе в исключительной экономической зоне России. На следующий день украинские корабли под контролем российской стороны прошли под Крымским мостом.