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В Киеве депутата избили и облили зеленкой
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В Киеве депутата избили и облили зеленкой в здании мэрии 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: Facebook "Нацкорпус"
Депутата Киевского городского совета Сергея Гусовского избили и облили зеленкой в здании мэрии в четверг утром, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"Перед началом сессии избили депутата Киевсовета Сергея Гусовского на первом этаже (мэрии — ред.). Сбили с ног, облили зеленкой, вытащили на улицу. Сейчас полиция разбирается с данной ситуацией. Мы обратились к руководству правоохранительных органов немедленно выявить всех виновных в случившемся. Они сейчас задержаны", — приводит слова Кличко агентство УНИАН.
По словам Кличко, Гусовский госпитализирован. "Надеемся, что со зрением (депутата — ред.) ничего не случится", — сказал Кличко.
Мэр Киева заявил, что пригласил руководителя полиции города на заседание Киевсовета, чтобы тот доложил о ситуации.
"У нас есть предложение перенести начало заседания на 14.00 (совпадает с мск) и начать с доклада представителя полиции о произошедшей ситуации", — сказал Кличко.
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