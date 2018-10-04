В Киеве депутата избили и облили зеленкой в здании мэрии

Депутата Киевского городского совета Сергея Гусовского избили и облили зеленкой в здании мэрии в четверг утром, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко

"Перед началом сессии избили депутата Киевсовета Сергея Гусовского на первом этаже (мэрии — ред.). Сбили с ног, облили зеленкой, вытащили на улицу. Сейчас полиция разбирается с данной ситуацией. Мы обратились к руководству правоохранительных органов немедленно выявить всех виновных в случившемся. Они сейчас задержаны", — приводит слова Кличко агентство УНИАН.

По словам Кличко, Гусовский госпитализирован. "Надеемся, что со зрением (депутата — ред.) ничего не случится", — сказал Кличко.

Мэр Киева заявил, что пригласил руководителя полиции города на заседание Киевсовета, чтобы тот доложил о ситуации.