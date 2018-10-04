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Порошенко счел сакральным бандеровское приветствие
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Порошенко назвал сакральным бандеровское приветствие «Слава Украине» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских военных с принятием закона, вводящего бандеровское приветствие в армии.
«Наши славные предки могли об этом только мечтать! Сакральные для каждого украинца слова «Слава Украине! Героям Слава!» отныне — официальное приветствие ВСУ. Спасибо народным депутатам, которые приняли историческое решение, поддержав мой законопроект», — написал Порошенко в Twiiter.
Верховная рада Украины проголосовала за внесенный Порошенко законопроект о введении в армии приветствия «Слава Украине» с отзывом «Героям слава».
Соответствующие изменения внесены в Устав внутренней службы ВСУ, Устав гарнизонной и караульной служб ВСУ и Строевой устав ВСУ, а также в порядок ритуала поднятия государственного флага страны, передает ТАСС.
Кроме того, обращение к военнослужащему вне строя заменено с «товарищ» на «пан».
Сторонники инициативы считают, что это позволит повысить престиж военной службы.
Напомним, это приветствие использовалось ранее бойцами запрещенной в России ОУН-УПА и считается националистическим.
В сентябре Федерация футбола Украины представила новую форму национальной сборной, на обратной стороне которой появилось бандеровское приветствие «Слава Украине». Институт национальной памяти Украины выпустил детскую настольную игру «УПА — ответ непокорного народа».
В августе президент Украины Петр Порошенко поручил законодательно закрепить военное приветствие в ВСУ на «Слава Украине!» и «Героям слава!» вместо «Здравствуйте, товарищи!» и «Здравия желаю (желаем)!». В армии восприняли это как политические игры, которые не исправят плачевную ситуацию.
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