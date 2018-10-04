Рада утвердила бандеровское приветствие

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Рада приняла закон о воинском приветствии «Слава Украине!» 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Парламент Украины принял закон, устанавливающий лозунг украинских националистов "Слава Украине" как официальное воинское приветствие, такое решение на заседании Верховной рады в четверг поддержал 271 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.
Ранее министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что президент Петр Порошенко поручил разработать законопроект, чтобы изменить воинское приветствие в украинской армии со "Здравствуйте, товарищи!" и "Здравия желаю (желаем)!" на лозунг украинских националистов "Слава Украине!" и "Героям слава!"
Закон вносит в устав внутренней, гарнизонной и караульной служб и строевой устав вооруженных сил Украины изменения "по установлению нового воинского приветствия "Слава Украине" — "Героям слава".
Также предусматривается закрепление в тексте устава вооруженных сил обращение к военным "пан" вместо "товарищ". Согласно документу, который был подготовлен ко второму чтению, приветствие "Слава Украине" также будет использоваться сотрудниками Национальной полиции.
Документ еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.
"Слава Украине — Героям слава" — лозунг запрещенной в России "Украинской повстанческой армии" (УПА)*. Героизация УПА* и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
"Украинская повстанческая армия" (УПА)* была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло "Организации украинских националистов" (ОУН)*. УПА* действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА* становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
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