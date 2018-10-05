Вперёд в прошлое: Украина по-корейски

На Украине протаскивают очередной закон, ещё более ограничивающий права её граждан, — на этот раз, в языковой сфере. За игнорирование требований насильственной украинизации полагается не только денежный штраф, но даже уголовное преследование

В прогнозах СМИ и блогосферы, касающихся украинского конфликта, появилось мнение об окончательном разделе территории восточнославянской общности на два жёстко противостоящих друг другу лагеря — сплочённых вокруг Москвы или объединённых вокруг Киева территорий. Своего рода, повторение ситуации на Корейском полуострове, где много десятилетий враждуют между собой Северная и Южная Кореи

При всей условности такого сравнения, оно имеет право на жизнь. В результате системных ошибок в работе с Украиной, тамошний националистический режим — с помощью репрессий против инакомыслящих и при западной финансовой поддержке — достиг определённой стабильности, а, значит, может поддерживать своё существование достаточно долгое время. Однако попытки киевской пропаганды провести лестные параллели между собой и процветающей Южной Кореей просто нелепы. Как раз наоборот — постмайданный режим всё более скатывается в реалии отсталой, воинственной и диктаторской Северной Кореи

Сразу оговорюсь, лично я не разделяю взгляд на КНДР как на государство «изгоя». На счёту одной из немногих оставшихся социалистических стран хватает настоящих достижений, а Южная Корея долгое время была жесточайшей и нищей диктатурой. Индекс человеческого развития КНДР, согласно данным ООН, ещё в середине 90-х годов находился на уровне 75 места в мире. Современные данные отсутствуют, но, несомненно, сегодня дела обстоят значительно лучше — тамошний экономический рост отмечают все иностранные наблюдатели. Между тем, Украина в рейтинге ООН откатилась на 88 место. То есть уровень нашего развития сейчас ниже, чем у Северной Кореи двадцатилетней давности. Однако мы говорим именно о стереотипах восприятия северокорейского режима, продиктованных либеральными СМИ. Вот из них и явствует стандартный диктаторский набор, к которому стремительно приближается Украина.

Мы видим на Украине торжество тоталитарной идеологии, ограничение свободы слова и получения информации, беззаконные репрессии, преследование инакомыслящих, безудержную милитаризацию, низкий уровень жизни и прочие «свершения», которые обычно приписываются диктаторским режимам — вроде вышеупомянутой Северной Кореи. В то время, когда Российская Федерация динамично развивается, выходит на глобальные рынки, занимается грандиозными национальными проектами, перед Украиной стоит элементарная задача собственного выживания, причём решение этой задачи тесно увязывается с архаичными идеологическими установками.

Модернизационным устремлениям развитого и образованного общества противостоит постмайданная нациократичекая система, опирающаяся на ультраправых радикалов и тоталитарные идеологемы прошлого века, в частности, труды теоретика украинского тоталитаризма Дмитрия Донцова и деяния его выучеников Бандеры и Шухевича.

Согласно Донцову, рецепт консолидации нации прост: «Основная задача: не допустить разложения общества, не допустить, чтобы ядовитые бациллы [демократии] прогрызли его. Необходимо сцементировать его снова в цельный, мощный и устойчивый ударный организм огромной силы… путем утверждения своей истины, единственной и непогрешимой…» Любые разговоры о морали и сострадании в доктрине украинского тоталитаризма отметаются изначально, отсюда происходит его жестокость по отношению к другим народам и отдельным людям. Донцов утверждает: «Мораль, о которой здесь идет речь, отвергает "человечность", которая не позволяла вредить другим… Ее цель — "сильный человек", а не "человек вообще", который распространяет свою любовь на своих и на чужих… Идеалом является "твердый человек"».

Идеологическое наследие Донцова (как и «подвиги» его последователей из ОУН-УПА ) нынешней Украиной благодарно принимается и посильно воплощается, а значит и торный путь к нациократии предопределён. Нациократическое государство подразумевает сегрегацию «нетитульных» народов, преследование политических оппонентов, воспитание подрастающего поколения в ультраконсервативной политической доктрине.

Так в Ивано-Франковской области, согласно решению тамошнего облсовета «О национально-патриотическом воспитании детей и молодежи», собираются заставлять детей ежедневно петь гимн Украины и читать молитвы перед уроками. Кроме гимна и молитвы, будут понуждать выдерживать и «минуту молчания» в память о «погибших воинах АТО». Напомним, ранее и в Николаевской области было принято похожее решение: тамошние школьники обязаны начинать свой учебный день с минуты молчания и гимна. Аналогичные «воспитательные» мероприятия мы видим в некоторых ВУЗах, молодёжных лагерях военизированных формирований, пропаганде в СМИ и социальных сетях. Под видом «патриотического воспитания» новые поколения украинцев последовательно взращиваются в духе преданности националистическому режиму.

Борьба с оппозиционными СМИ носит открытый характер и принимает разнообразнейшие формы — от прямых цензурных запретов изданий до уголовного преследования и попыток вербовать журналистов для нужд политической охранки. Промайданное издание «Украинский тыждень» абсолютно не стесняясь пишет о необходимости показательной расправы с оппонентами власти.

«Врага надо уничтожать, — излагает «патриотический» журнал, — Именно контент и идеология (отрицание российской агрессии, систематическое распространение фейков, определение войны в Донбассе как "гражданской" и т.п.) должны стать ахиллесовой пятой врага».

Высказывание мыслей, не соответствующих шаблонам официальной пропаганды, становится преступлением. Свидетельством тому являются многочисленные процессы против журналистов, блогеров или рядовых пользователей социальных сетей, имевших неосторожность перепостить ту или иную информацию.

Отсюда напрямую проистекает и внесудебное преследование инакомыслящих. Из свежих примеров можно привести сожжение дома активиста организации «Правовой контроль Украины» Артура Журбенко, который опубликовал компрометирующие данные на судью, который ведёт политический процесс против опального «регионала» Александра Ефремова . Или разгром представителями неонацистской группировки С14 кафе ShariKava в Житомире, которое имело неосторожность выставить на своём сайте карту Украины без Крыма (чтобы ни у кого не оставалось сомнения в политической подоплеке погрома, С14 оставили на стеклянной стене кафе надпись «Бойкот ватникам»). Или — в том же Житомире — на прошлой неделе ультраправые радикалы ворвались на заседание по делу журналиста Василия Муравицкого, напали на адвокатов оппозиционного журналиста и жестоко их избили, а 2 октября на Ровенщине молодчики в балаклавах забросали камнями автобус с верующими Украинской Православной Церкви , собиравшихся в паломническую поездку.

Естественно, что нормальным людям жить в атмосфере националистического беспредела брезгливо, а тем, кто умеет зарабатывать своим умом и руками (а не длинным государственным языком) ещё и накладно. Серия грабежей «патриотами» фермерских хозяйств по всей Украине и многочисленные рейдерские захваты тому иллюстрация. Технический и научный потенциал нации быстро иссякает, что особенно заметно по результатам набора студентов на технические специальности. Возьмём, например, флагман подготовки отечественных кораблестроителей, Николаевский университет кораблестроения имени адмирала Макарова. По специальности «Судостроение» из 710 мест в этом году занятыми оказались только 16, а по специальности «Энергетическое машиностроение» учатся всего 4 человека из лицензионного объема в 440 мест. Похожую картину мы наблюдаем во множестве приходящих в упадок технических ВУЗов Украины. Все, кто имеет перспективы в серьёзной специальности, стремятся эвакуироваться из деградирующей страны, где их профессиональные знания не понадобятся, поскольку в цене совсем иные, «титульные» достоинства.

Прорыв к власти националистов (и мимикрирующих под них политиканов) кроется не только во внутренних причинах, но и в недооценке их опасности внешними игроками. Они забыли (а скорее всего никогда и не знали) заповеди украинского национализма, сформулированные в своё время Донцовым:

«Никакие принципы не могут воспрепятствовать тому, чтобы слабый уступил насилию сильного… Поэтому только обыватели могут абсолютно отвергать и морально осуждать войны, убийства, насилие».

Бандиты, маньяки, циники, убийцы, шизофреники и прочие неонацисты, возможно, никогда Донцова не читали, но инстинктивно вдохновляются его человеконенавистническими идеями. А результате — «що маемо, то маемо».

Прямые аналогии всегда хромают. И если Северная Корея постепенно выходит из экономического кризиса, проводит свою независимую внешнюю политику и, по мере развития внутрикорейского диалога, обретает новые геополитические перспективы, то Украина, наоборот, стремится в день вчерашний: «железный занавес», разделяющий родственные народы, упадок экономики, унизительный вассалитет… И всё происходящее, увы, закономерно — нельзя идти вперёд с повёрнутой назад головой.