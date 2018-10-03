Россия нашла способ повлиять на Украину

Теперь, когда в Нью-Йорке проходит очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, миру необходимо обратить внимание на Азовское море. На какое море? Возможно, о существовании Азовского моря мало кто знает, однако это крупное северо-восточное ответвление Черного моря, окруженный Россией, оккупированным Крымом и Украиной, может очень скоро превратить в новый фронт продолжающейся войны на востоке Украины.
В Азовском море находятся ключевые портовые города Донбасса — Мариуполь и Бердянск. Мариуполь известен во всем мире: в 2014 году поддерживаемые Россией ополченцы захватили его в результате ожесточенного сражения, однако позже им пришлось отступить. С тех пор Мариуполь превратился в символ украинского сопротивления. Между тем Россия в настоящее время стремительно милитаризирует Азовское море посредством серии шагов, которые могут повлиять не только на морскую торговлю и перевозки, но и на ход наземного конфликта на востоке Украины. Вполне возможно, ООН скоро придется принимать меры для того, чтобы стабилизировать этот регион.
Причины происходящего
Россия начала укреплять свои позиции в Азовском море в 2015 году, когда она начала строить свой долгожданный мост через Керченский пролив. Этот мост соединяет Россию и суверенную украинскую территорию (восток Крымского полуострова), способствуя тому, что в Крым теперь можно с легкостью переправлять людей, оружие и технику. Однако Россия спроектировала этот свой мост таким образом, чтобы сократить поток кораблей, идущих в Мариуполь и Бердянск. Высота Керченского моста — всего 33 метра, то есть большие корабли с грузами попросту не могут пройти под ним. Сам пролив тоже достаточно узкий: еще до строительства моста кораблям порой приходилось ждать своей очереди, чтобы пройти по нему.
События начали развиваться стремительно летом и в начале осени. В мае российские корабли в Азовском море начали останавливать и проверять грузовые суда, как украинские, так и суда с флагами третьих стран, в результате чего владельцы судов, заходящих и выходящих из украинских портов, стали нести огромные убытки. 17 сентября Украина решила аннулировать Договор о дружбе, который она подписала с Россией в 1997 году. Однако в будущем это может негативно сказаться на самой Украине: в договоре содержалось данное обеими сторонами обещание уважать границы и территориальную целостность друг друга — хотя ранее Россия уже нарушила это обещание.
Сложилась довольно взрывоопасная ситуация, которая может привести к формированию нового фронта в войне между Россией и Украиной. В конце августа Украина объявила о «переброске дополнительных сил морской пехоты и береговой артиллерии» в Азовское море. В общей сложности Украина отправила в Азовское и Черное моря 270 бойцов сил особого назначения. Кроме того, сейчас ведутся разговоры о создании новой украинской военно-морской базы в этом регионе. 23 сентября Украина наконец-то застала Россию врасплох, отправив через Керченский пролив в Азовское море два военных судна — буксир и корабль управления «Донбасс» — которые затем направились к Мариуполю.
Статус Азовского моря прописан в нескольких соглашениях и является предметом территориальный притязаний. В 2003 году Россия и Украина решили рассматривать Азов как «исторические внутренние воды» Украины и России и не проводить через эти воды четких границ. Теперь некоторые украинские националисты призывают Киев разорвать это соглашение 2003 года и заявить претензии на прибрежные воды Азова шириной в 12 морских миль в соответствии с международным морским правом. Однако в этом случае большая часть Азовского моря достанется России, а Украина лишится возможности ходить через пролив, потому что Россия никогда не удовлетворит ее претензии на прибрежные воды в Крыму. В 2016 году Украина также инициировала арбитражное производство против России в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, заявив, что Россия нарушила права Украины на природные ископаемые, нефть, газ и рыбные ресурсы на территории морского шельфа вокруг Крыма, который отошел России после вхождения полуострова в ее состав.
В соглашении 2003 года закреплено право сторон проводить выборочные проверки, однако это не должно было обернуться установлением режима всеобщих проверок или стать прерогативой одной из стран. Более того, суда, которые идут в российские порты или в Ростов-на Дону, никто не останавливает. Задержки судов оборачиваются огромными финансовыми потерями. Особенно сильно страдают турецкие суда, но корабли Румынии, Болгарии и стран-членов Евросоюза вынуждены мириться с долгими и дорогостоящими задержками. Цель России заключается в том, чтобы воспрепятствовать международным грузоперевозкам и торговле в более долгосрочной перспективе.
Все эти события происходят на определенном политическом фоне: в марте 2019 года Петр Порошенко примет участие в президентских выборах на платформе национальной безопасности, поэтому он занял жесткую позицию в вопросе Азова. Если Украина снова уступит Мариуполь России, это станет мощным ударом по моральному духу украинцев в тот момент, когда популистские оппозиционные кандидаты при поддержке российских СМИ продвигают идеи «мира» и «компромисса» в преддверии выборов 2019 года и последующих парламентских выборов в октябре.
С моря на сушу
То, что происходит в Азовском море, влияет на события внутри Украины. Мариуполь играет ключевую роль в обеспечении импорта и экспорта, имеющих огромное значение для тяжелой промышленности по обе стороны линии фронта в Донбассе. Оставшиеся экономические связи между двумя сторонами от линии фронта резко ослабеют. Мариуполь может утратить жизнеспособность в результате действий России — от влияния нового моста до активизации российского военно-морского флота в Азовском море.
Россия перебросила несколько военных кораблей из Каспийского в Азовское море (через Волгу и Дон), включая ракетные корабли «Град Свияжск» и «Великий Устюг». Существует множество военных угроз: российские корабли могут обстреливать позиции украинцев с моря; они могут применить крылатые ракеты «Калибр», чтобы нанести удар практически по любой точке на территории Украины; посредством высадки морского десанта Россия может доставить своих бойцов к нынешней линии фронта. Кроме того, вполне возможно, Россия рассматривает эту свою новую операцию как репетицию перед блокированием других украинских портов к западу от Крыма. Большая часть экспорта Украины отправляется по морю, поэтому, если Россия решит выбрать такой подход, это станет мощным ударом по украинской экономике.
Самым драматичным сценарием станет операция, в ходе которой русские окружат украинскую армию на востоке Украины, высадившись к западу от нее. Украинские военные окопались. Некоторые части фронта мобильны, но остальные части очень напоминают оборонительные позиции Западного фронта в Первой мировой войне. Угроза со стороны российского ВМФ заставит украинские войска соблюдать большую осторожность в вопросе отправки солдат и ресурсов к нынешней линии фронта. Россия использует свою операцию в Азове, чтобы как минимум заставить Украину ослабить блокаду Крыма и возобновить водоснабжение. Однако Россия также стремится внушить чувство разочарования и усталости от войны, которая длится уже четыре года.
Вмешается ли ООН?
Действия на местах фактически аннулировали соглашение 2003 года, однако протесты западной дипломатии пока остаются минимальными, несмотря на серьезность последствий и стратегические устремления, стоящие за азовской операцией России, а также на все большее число кораблей с западными флагами, страдающих из-за нее. Стремительное развертывание миссии миротворческой операции ООН поможет стабилизировать ситуацию и сохранить свободу морских передвижений в регионе, не допустив дальнейшей эскалации.
Помимо обеспечения свободы передвижений в задачи этой миссии должно входить наблюдение. Она должна обеспечить сопровождение кораблей Украины и других стран, а также получить соответствующие полномочия для остановки и проверки судов и для проведения мероприятий для урегулирования спорных ситуаций. Возглавить эту миссию может третье государство, обладающее достаточными для этого морскими возможностями, такое как Индия.
Для организации такой миссии необходимы запросы со стороны Украины и России. Россия может воспользоваться своим правом вето в Совбезе ООН, однако на самом деле в долгосрочной перспективе она заинтересована в снижении напряженности, учитывая ту масштабную инфраструктуру, которую она пытается создать в этом регионе. Турция тоже будет играть важную роль в вопросе прохождения судов через Босфор. В настоящее время дискуссии по поводу отправки миротворческой миссии в Донбасс зашли в тупик, а морская операция, возможно, поможет возобновить эти дискуссии и обеспечить участие в них ООН.