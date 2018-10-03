Россия нашла способ повлиять на Украину

European Council on Foreign Relations (Бельгия): Путь к войне? Столкновение России и Украины в Азовском море

В Азовском море находятся ключевые портовые города Донбасса — Мариуполь Бердянск . Мариуполь известен во всем мире: в 2014 году поддерживаемые Россией ополченцы захватили его в результате ожесточенного сражения, однако позже им пришлось отступить. С тех пор Мариуполь превратился в символ украинского сопротивления. Между тем Россия в настоящее время стремительно милитаризирует Азовское море посредством серии шагов, которые могут повлиять не только на морскую торговлю и перевозки, но и на ход наземного конфликта на востоке Украины. Вполне возможно, ООН скоро придется принимать меры для того, чтобы стабилизировать этот регион.

Причины происходящего

Россия начала укреплять свои позиции в Азовском море в 2015 году, когда она начала строить свой долгожданный мост через Керченский пролив. Этот мост соединяет Россию и суверенную украинскую территорию (восток Крымского полуострова), способствуя тому, что в Крым теперь можно с легкостью переправлять людей, оружие и технику. Однако Россия спроектировала этот свой мост таким образом, чтобы сократить поток кораблей, идущих в Мариуполь и Бердянск. Высота Керченского моста — всего 33 метра, то есть большие корабли с грузами попросту не могут пройти под ним. Сам пролив тоже достаточно узкий: еще до строительства моста кораблям порой приходилось ждать своей очереди, чтобы пройти по нему.

События начали развиваться стремительно летом и в начале осени. В мае российские корабли в Азовском море начали останавливать и проверять грузовые суда, как украинские, так и суда с флагами третьих стран, в результате чего владельцы судов, заходящих и выходящих из украинских портов, стали нести огромные убытки. 17 сентября Украина решила аннулировать Договор о дружбе, который она подписала с Россией в 1997 году. Однако в будущем это может негативно сказаться на самой Украине: в договоре содержалось данное обеими сторонами обещание уважать границы и территориальную целостность друг друга — хотя ранее Россия уже нарушила это обещание.

Сложилась довольно взрывоопасная ситуация, которая может привести к формированию нового фронта в войне между Россией и Украиной. В конце августа Украина объявила о «переброске дополнительных сил морской пехоты и береговой артиллерии» в Азовское море. В общей сложности Украина отправила в Азовское и Черное моря 270 бойцов сил особого назначения. Кроме того, сейчас ведутся разговоры о создании новой украинской военно-морской базы в этом регионе. 23 сентября Украина наконец-то застала Россию врасплох, отправив через Керченский пролив в Азовское море два военных судна — буксир и корабль управления «Донбасс» — которые затем направились к Мариуполю.

Статус Азовского моря прописан в нескольких соглашениях и является предметом территориальный притязаний. В 2003 году Россия и Украина решили рассматривать Азов как «исторические внутренние воды» Украины и России и не проводить через эти воды четких границ. Теперь некоторые украинские националисты призывают Киев разорвать это соглашение 2003 года и заявить претензии на прибрежные воды Азова шириной в 12 морских миль в соответствии с международным морским правом. Однако в этом случае большая часть Азовского моря достанется России, а Украина лишится возможности ходить через пролив, потому что Россия никогда не удовлетворит ее претензии на прибрежные воды в Крыму. В 2016 году Украина также инициировала арбитражное производство против России в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, заявив, что Россия нарушила права Украины на природные ископаемые, нефть, газ и рыбные ресурсы на территории морского шельфа вокруг Крыма, который отошел России после вхождения полуострова в ее состав.

В соглашении 2003 года закреплено право сторон проводить выборочные проверки, однако это не должно было обернуться установлением режима всеобщих проверок или стать прерогативой одной из стран. Более того, суда, которые идут в российские порты или в Ростов-на Дону, никто не останавливает. Задержки судов оборачиваются огромными финансовыми потерями. Особенно сильно страдают турецкие суда, но корабли Румынии, Болгарии и стран-членов Евросоюза вынуждены мириться с долгими и дорогостоящими задержками. Цель России заключается в том, чтобы воспрепятствовать международным грузоперевозкам и торговле в более долгосрочной перспективе.

Все эти события происходят на определенном политическом фоне: в марте 2019 года Петр Порошенко примет участие в президентских выборах на платформе национальной безопасности, поэтому он занял жесткую позицию в вопросе Азова. Если Украина снова уступит Мариуполь России, это станет мощным ударом по моральному духу украинцев в тот момент, когда популистские оппозиционные кандидаты при поддержке российских СМИ продвигают идеи «мира» и «компромисса» в преддверии выборов 2019 года и последующих парламентских выборов в октябре.

С моря на сушу

То, что происходит в Азовском море, влияет на события внутри Украины. Мариуполь играет ключевую роль в обеспечении импорта и экспорта, имеющих огромное значение для тяжелой промышленности по обе стороны линии фронта в Донбассе. Оставшиеся экономические связи между двумя сторонами от линии фронта резко ослабеют. Мариуполь может утратить жизнеспособность в результате действий России — от влияния нового моста до активизации российского военно-морского флота в Азовском море.

Россия перебросила несколько военных кораблей из Каспийского в Азовское море (через Волгу и Дон), включая ракетные корабли «Град Свияжск» и «Великий Устюг». Существует множество военных угроз: российские корабли могут обстреливать позиции украинцев с моря; они могут применить крылатые ракеты «Калибр», чтобы нанести удар практически по любой точке на территории Украины; посредством высадки морского десанта Россия может доставить своих бойцов к нынешней линии фронта. Кроме того, вполне возможно, Россия рассматривает эту свою новую операцию как репетицию перед блокированием других украинских портов к западу от Крыма. Большая часть экспорта Украины отправляется по морю, поэтому, если Россия решит выбрать такой подход, это станет мощным ударом по украинской экономике.

Самым драматичным сценарием станет операция, в ходе которой русские окружат украинскую армию на востоке Украины, высадившись к западу от нее. Украинские военные окопались. Некоторые части фронта мобильны, но остальные части очень напоминают оборонительные позиции Западного фронта в Первой мировой войне. Угроза со стороны российского ВМФ заставит украинские войска соблюдать большую осторожность в вопросе отправки солдат и ресурсов к нынешней линии фронта. Россия использует свою операцию в Азове, чтобы как минимум заставить Украину ослабить блокаду Крыма и возобновить водоснабжение. Однако Россия также стремится внушить чувство разочарования и усталости от войны, которая длится уже четыре года.

Вмешается ли ООН?

Действия на местах фактически аннулировали соглашение 2003 года, однако протесты западной дипломатии пока остаются минимальными, несмотря на серьезность последствий и стратегические устремления, стоящие за азовской операцией России, а также на все большее число кораблей с западными флагами, страдающих из-за нее. Стремительное развертывание миссии миротворческой операции ООН поможет стабилизировать ситуацию и сохранить свободу морских передвижений в регионе, не допустив дальнейшей эскалации.

Помимо обеспечения свободы передвижений в задачи этой миссии должно входить наблюдение. Она должна обеспечить сопровождение кораблей Украины и других стран, а также получить соответствующие полномочия для остановки и проверки судов и для проведения мероприятий для урегулирования спорных ситуаций. Возглавить эту миссию может третье государство, обладающее достаточными для этого морскими возможностями, такое как Индия.