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Украинский мэр поплатился за Крымский мост
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Украинского политика облили кровью из-за щебенки для Крымского моста 

РИА Новости + ещё 10 17 часов назад
Активисты облили мэра украинского города Гнивань Владимира Кулешова кровью, заподозрив его в "торговле" с российскими компаниями, пишет местное издание Vinnitsa.info
Снимок "окровавленного" мэра опубликовали в Сети сами нападавшие.
По словам свидетеля инцидента депутата Андрея Вербицкого, группа мужчин забежала в кабинет чиновника. Они облили Кулешова красной жидкостью и обвинили в "торговле на крови защитников".
Сам Кулешов считает, что провокацию совершили люди, близкие к одному из оппозиционно настроенных к работе мэрии депутату. Градоначальник убежден, что его облили не краской, а именно кровью.
"Они взялись за наш, карьер (Гниванский ОТГ — Прим. ред.), чтобы заблокировать его работу. Это единственное предприятие, которое является стабильным источником наполнения местного бюджета. Они утверждают, что я "крышую" это предприятие", — заявил он.
Активисты обвиняют Гниванский карьер в том, что он якобы поставлял России щебенку для строительства моста через Керченский пролив. Мэр Гнивани опроверг эти заявления, подчеркнув, что предприятие не заключало договоров с российскими компаниями.
Кулешов также рассказал, что днем раннее активисты вывезли в лес и избили одного из депутатов Гниваньского городского совета.
"Как в 90-х годах… Его трое или четверо человек запихнули в машину, вывезли в лес, забрали телефон и избили", — возмутился мэр.
После инцидентов местные правоохранители завели уголовные дела по статьям о хулиганстве и разбойном нападении.
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