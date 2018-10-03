Кто слепит украинцев в Донбассе лазером

Украинские пограничники в Донбассе не в первый раз слепнут от «неизвестных вспышек». Представители Киева винят во всём лазерное оружие Москвы , но никаких доказательств наличия боевых систем у вооружённых сил республик Донбасса не предоставляют. Украинские политики и военные либо лгут, либо раздувают случаи «кустарного баловства», считают эксперты.

2 октября помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что лазерное оружие было применено 1 октября около 17:00, когда боец Краматорского погранотряда, наблюдавший за местностью через оптический прибор, получил травму глаза из-за вспышки неизвестного происхождения. Военнослужащего госпитализировали с ожогом сетчатки глаза и потерей 80% зрения. Это уже пятый случай, когда пограничники в зоне «Операции объединённых сил» получают повреждения органов зрения, отметил Слободян.

В мае 2018 года глава МВД Украины Арсен Аваков также обвинял Россию в применении лазерного оружия в зоне конфликта на Юго-Востоке Украины. По словам министра, один из пограничников был «поражён новым оружием» через линзу оптики. В ответ Аваков обещал вынести обсуждение инцидента на международный уровень, а также активнее вводить контрлазерное оборудование в нацгвардию:

«Ставить фильтры, приборы, надевать соответствующие очки».

В России действительно многие годы велись разработки по боевой лазерной технике, способной выводить из строя оптические средства и причинять вред живой силе противника. В СССР на вооружении мотострелковых частей стояли специальные, вооружённые лазерной аппаратурой модификации боевой машины пехоты — БМП-1С и другие многочисленные разработки. Сейчас российские специалисты продолжают разработки по лазерной тематике, например, на вооружении Росгвардии находится фонарь специальный лазерный «Поток» — спецсредство позволяет на расстоянии до 30-ти метров наносить обратимый урон зрению и затруднять использование оптических приборов.

Обвинения в использовании лазерного оружия в адрес России звучат не первый год, отмечает News.ru военный эксперт Борис Рожин

«Первые такие заявления прозвучали ещё в 2014-2015 годах. Но украинская сторона так и не предоставила каких-то фактических подтверждений использования лазерного оружия в Донбассе».

Нет ни фотографий, ни каких-либо других достоверных свидетельств использования бойцами корпусов «Вооружённых сил Новороссии» (ВСН) боевого лазера. Хотя у СБУ достаточно агентурно-технических возможностей, чтобы получить доступ к необходимой информации — если, конечно, она вообще существует, добавляет Рожин.

Возможно, речь идёт о каких-либо кустарных методах, используемых военнослужащими ВСН против украинских силовиков.

«Бойцы с обеих сторон закупают лазерные целеуказатели самостоятельно. В случае наведения на оптику такие приборы действительно могут причинить вред зрению».

Но корректировщика огня, снайпера или бойца с тепловизором или биноклем в зоне боевых действий проще ликвидировать традиционными способами, чем направлять лазерный луч в оптику.