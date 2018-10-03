Командир украинского катера пообещал пойти на Крым

Командир украинского катера захотел пойти на Крым

Командир катера Военно-морских сил Украины пообещал пойти на Крым . Об этом сообщает «Укринформ».

В ответ на вопрос журналиста, что бы он сказал соотечественникам как командир катера «Кременчуг», 23-летний Александр Регула заявил, что он и его сослуживцы не дадут России превратить Азовское море в свое озеро.

«Море было, есть и будет нашим», — уверен моряк.

Командир малого бронированного артиллерийского катера, в настоящее время пришвартованного в Мариуполе, добавил, что, возможно, ВМС Украины «еще и на Крым пойдут», чтобы «отжать» его обратно.

По словам Регулы, он «заверяет» украинцев, что все будет хорошо — однажды страна встанет с колен.

Ранее ту же формулировку о недопущении превращения Азовского моря во внутреннее озеро России использовала пресс-служба украинских ВМС, отчитываясь во второй половине сентября о создании российским кораблем опасного инцидента в Керченском проливе.