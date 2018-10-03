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Командир украинского катера пообещал пойти на Крым
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Командир украинского катера захотел пойти на Крым 

Рамблер 40 минут назад
Фото: Reuters
Командир катера Военно-морских сил Украины пообещал пойти на Крым. Об этом сообщает «Укринформ».
В ответ на вопрос журналиста, что бы он сказал соотечественникам как командир катера «Кременчуг», 23-летний Александр Регула заявил, что он и его сослуживцы не дадут России превратить Азовское море в свое озеро.
«Море было, есть и будет нашим», — уверен моряк.
Командир малого бронированного артиллерийского катера, в настоящее время пришвартованного в Мариуполе, добавил, что, возможно, ВМС Украины «еще и на Крым пойдут», чтобы «отжать» его обратно.
По словам Регулы, он «заверяет» украинцев, что все будет хорошо — однажды страна встанет с колен.
Ранее ту же формулировку о недопущении превращения Азовского моря во внутреннее озеро России использовала пресс-служба украинских ВМС, отчитываясь во второй половине сентября о создании российским кораблем опасного инцидента в Керченском проливе.
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