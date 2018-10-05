Ещё
Донбасс назвали гирей на ногах России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Донбасс назвали гирей на ногах России 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Новостное агентство Харькова
Донбасс не нужен России, заявил заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. Об этом сообщает «Главред».
«Ничего Россия не хочет. Ей не нужен этот разоренный, уничтоженный Донбасс с неимоверным количеством социальных и экономических проблем, которые необходимо решать, иначе в будущем Донбасс превратится в мертвую депрессивную территорию, в которую необходимо будет вкладывать миллиарды и миллиарды долларов. Такая гиря на ногах России абсолютно не нужна», — заявил Тука.
По его словам, Кремль уже сейчас готов «распрощаться с Донбассом», но при условии, что эти территорий будут иметь в составе Украины статус автономии и право блокировать движение в направлении Евросоюза и НАТО. Россию может устроить вариант, когда в Киеве будет сидеть губернатор Новороссии, уверен чиновник.
Замминистра добавил, что никакой автономии областей Донбасса не может быть, поскольку на Украине и так идет процесс децентрализации.
Тука также заявил, у жителей не подконтрольных Киеву территорий не осталось никаких иллюзий о возможном присоединении к России, а есть «большущий уровень разочарования». «На оккупированной территории еще нет популярного лозунга "Хотим в Украину", но уже доминирует лозунг "Хотим, как было до войны!"», — сказал чиновник.
Накануне, 4 октября, Украина на год продлила действие закона об особом статусе Донбасса.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России трагически погибли военнослужащие132
На Крымском мосту нашли серьезные проблемы после ЧП59
Германия поверила обвинениям против России69
Съедает рак: Юдашкин резко сдал26
Заместителя Чайки погубил загадочный пассажир224
Видео
01:08
Назвавшая гостя идиотом ведущая «России-1» объяснилась
Общество
00:37
Телеведущая оконфузилась в прямом эфире
В мире
00:36
Стала известна причина крушения МиГ-29
Армия Катастрофы
00:27
На Крымском мосту нашли серьезные проблемы после ЧП
Общество
01:02
Дели санкций не боится: Россия поставит Индии С-400
Армия Статьи
01:04
Российский турист устроил погром в гостинице
Происшествия
02:13
Появилось видео столкновения двух огромных черных дыр
Наука и техника
00:49
Станет ли Дания атаковать Россию
В мире Армия
00:12
Трампа высмеяли из-за прилипшей туалетной бумаги
В мире Конфликты
00:41
Германия поверила обвинениям против России
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение