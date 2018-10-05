Донбасс назвали гирей на ногах России

Донбасс не нужен России , заявил заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. Об этом сообщает «Главред».

«Ничего Россия не хочет. Ей не нужен этот разоренный, уничтоженный Донбасс с неимоверным количеством социальных и экономических проблем, которые необходимо решать, иначе в будущем Донбасс превратится в мертвую депрессивную территорию, в которую необходимо будет вкладывать миллиарды и миллиарды долларов. Такая гиря на ногах России абсолютно не нужна», — заявил Тука.

По его словам, Кремль уже сейчас готов «распрощаться с Донбассом», но при условии, что эти территорий будут иметь в составе Украины статус автономии и право блокировать движение в направлении Евросоюза НАТО . Россию может устроить вариант, когда в Киеве будет сидеть губернатор Новороссии, уверен чиновник.

Замминистра добавил, что никакой автономии областей Донбасса не может быть, поскольку на Украине и так идет процесс децентрализации.

Тука также заявил, у жителей не подконтрольных Киеву территорий не осталось никаких иллюзий о возможном присоединении к России, а есть «большущий уровень разочарования». «На оккупированной территории еще нет популярного лозунга "Хотим в Украину", но уже доминирует лозунг "Хотим, как было до войны!"», — сказал чиновник.

Накануне, 4 октября, Украина на год продлила действие закона об особом статусе Донбасса.