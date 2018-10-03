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Законопроект об особом статусе Донбасса внесен в Раду
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Порошенко внёс в Раду законопроект об особом статусе Донбасса 

RT на русском + ещё 3 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Украинский лидер Пётр Порошенко внёс в Верховную раду Украины проект о продлении действия закона об особом статусе Донбасса.
Как сообщает «Українські Новини», законопроект №9153 зарегистрирован главой государства в Раде.
Текст документа пока не обнародован, однако, как отмечается, из названия следует, что изменения предлагается внести в ст. 1 закона.
Ранее Порошенко выступил за продление действия закона об особом статусе Донбасса.
15 сентября спецпредставитель США по Украине Курт Волкер призвал продлить действие данного закона, чтобы сохранить единство ЕС в вопросе санкций против России.
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