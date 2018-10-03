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Порошенко вновь стал объектом насмешек в Сети
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Порошенко вновь стал объектом насмешек в Сети 

News.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко вновь стал объектом насмешек пользователей Сети. Причиной травли стало его заявление о том, что украинский язык является популярным в Европе.
«По данным Совета Европы, украинский язык входит в топ-8 самых популярных в Европе. У нас, украинцев, действительно один из самых красивых языков в мире», –— написал Порошенко на своей странице в Facebook.
В ответ пользователи заметили, что первое место занял русский язык. Некоторые даже обвинили Порошенко в спекуляциях на языке.
26 сентября Совет Европы опубликовал рейтинг самых популярных языков в Европе. Лидером оказался русский язык, на втором месте расположился немецкий язык, а замыкает тройку лидеров английский.
Ранее News.ru писал о том, что украинский президент Пётр Порошенко стал объектом насмешек пользователей Интернета. На этот раз критике подвергся пост лидера Украины в соцсети Facebook, в котором демонстрируются испытания «новых» реактивных снарядов РС-80 «Оскол» на бомбардировщиках Су-24 М.
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