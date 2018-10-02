Участников конфликта на востоке Украины просят начать разминирование

Об этом спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске

«Прошедшие выходные стали одними из самых печальных за последнее время. Как известно, 30 сентября под Горловкой в результате подрыва на мине погибло трое детей, один ребенок был ранен. В тот же день еще один подросток получил ранение вследствие обстрела в Старомихайловке», — сказал Сайдик.

Также сегодня стало известно, что контактную группу покинул Леонид Кучма . Представитель Киева принял такое решение в силу возраста. В августе ему исполнилось 80 лет.

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