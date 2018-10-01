Украина нашла еще один повод «наброситься» на Россию

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Климкин обвинил Россию в создании напряженности с венграми в Закарпатье 

Газета.Ru + ещё 4 49 минут назад
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в видеообращении обвинил Россию в создании напряженности с венграми в Закарпатской области страны. Соответствующее видео было опубликовано в фейсбуке министра.
По словам Климкина, Россия будет использовать разногласия между Украиной и Венгрией для дестабилизации в стране в целом и в Закарпатье в частности.
"Я предостерегаю всех от наездов на венгров в Закарпатье, наоборот мы должны помочь нашей венгерской общине… Мы будем действовать вежливо, но очень жестко и последовательно", — заявил Климкин.
Конфликт между Украиной и Венгрией разгорелся из-за сообщений о выдаче венгерских паспортов украинцам в Закарпатской области, из-за чего Киев заявил о намерении выслать из страны венгерского консула.
Ранее глава МИД Венгрии обвинил Порошенко в разжигании ненависти к венграм на Украине.
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