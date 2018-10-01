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На Украине резко выросла стоимость борща
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На Украине резко выросла стоимость борща 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко подсчитал, что стоимость ингредиентов постного борща с начала 2018 года выросла почти на 50%.
«На Украине средняя стоимость борща в июле составила 103,3 гривен за 3,5 литра. Поэтому является актуальным приготовление постного борща, как составляющего здорового питания и тотальной экономии. В августе борщ без мяса стоил в среднем 14,2 грн, тогда как в январе 2018 года — 9,8 грн. За восемь месяцев стоимость этого вкусного блюда выросла на 45%», — написал Дорошенко в своем Facebook.
По его словам, морковь с начала года подорожала на 130%, капуста — на 69%, лук — на 55%. Стали дороже и другие продукты, входящие в состав постного борща.
Ранее на Украина подорожала хлебная корзина.
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