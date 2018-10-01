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«Сбежал с деньгами»: Порошенко опозорился в Сети
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«Сбежал с деньгами»: в Сети высмеяли «случайный» визит Порошенко на свадьбу 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Пользователи твиттера высмеяли появившийся в Сети ролик, на котором президент Украины Петр Порошенко якобы случайно оказывается на свадьбе двух харьковчан.
"Ого! Гуляют свадьбу в Харькове, мимо едет кортеж, останавливается, из него выходит Порошенко и поздравляет молодоженов. Все в шоке!", — написал @sofnesk, опубликовавший кадры со свадьбы.
Комментаторы назвали "внезапный визит" украинского президента постановкой.
"К чему этот пиар? Лучше бы раздали денег людям — кидали бы монеты из окна кортежа", — сыронизировал @shlemofondo25.
"Выборы скоро", — объяснил произошедшее @Anderversus.
"А почему только отрывок показали? Там дальше охрана Порошенко отнимает у молодоженов конверты с деньгами, потом (Порошенко. — Прим.ред.) дает пендель молодому, целует невесту, хватает ее, садится в кортеж и уезжает в закат…", — предположил @gosh1anad.
"Это была постановка. Знакомый стоял заранее с фотоаппаратом, рядом еще пару фотографов, кортеж ровно на повороте встал. Полиция заранее преградила участок в начале Сумской", — написал @porEllasU, утверждая, что видел постановку "своими глазами".
"Теперь второй срок гарантирован", — выразил свое мнение @vados_ua.
Очередные президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года, парламентские — осенью того же года. По данным исследования Киевского международного института социологии, в середине сентября 2018 года за Порошенко отдали бы голоса только 11,9 процента украинцев. Рейтинг возможных кандидатов в президенты возглавляет Юлия Тимошенко с результатом в 19,3 процента.
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