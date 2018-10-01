«Сбежал с деньгами»: Порошенко опозорился в Сети

«Сбежал с деньгами»: в Сети высмеяли «случайный» визит Порошенко на свадьбу

Ого! Гуляють весілля у Харкові, повз їде кортеж, зупиняється, з нього виходить ПАП, та вітає молодят!)) Усі в шоці, гг! pic.twitter.com/n6mYLm9SVR— Кардинал SoF (@sofnesk) 30 September 2018 Пользователи твиттера высмеяли появившийся в Сети ролик, на котором президент Украины Петр Порошенко якобы случайно оказывается на свадьбе двух харьковчан. "Ого! Гуляют свадьбу в Харькове, мимо едет кортеж, останавливается, из него выходит Порошенко и поздравляет молодоженов. Все в шоке!", — написал @sofnesk, опубликовавший кадры со свадьбы. Комментаторы назвали "внезапный визит" украинского президента постановкой. "К чему этот пиар? Лучше бы раздали денег людям — кидали бы монеты из окна кортежа", — сыронизировал @shlemofondo25. "Выборы скоро", — объяснил произошедшее @Anderversus. "А почему только отрывок показали? Там дальше охрана Порошенко отнимает у молодоженов конверты с деньгами, потом (Порошенко. — Прим.ред.) дает пендель молодому, целует невесту, хватает ее, садится в кортеж и уезжает в закат…", — предположил @gosh1anad. "Это была постановка. Знакомый стоял заранее с фотоаппаратом, рядом еще пару фотографов, кортеж ровно на повороте встал. Полиция заранее преградила участок в начале Сумской", — написал @porEllasU, утверждая, что видел постановку "своими глазами". "Теперь второй срок гарантирован", — выразил свое мнение @vados_ua. Очередные президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года, парламентские — осенью того же года. По данным исследования Киевского международного института социологии, в середине сентября 2018 года за Порошенко отдали бы голоса только 11,9 процента украинцев. Рейтинг возможных кандидатов в президенты возглавляет Юлия Тимошенко с результатом в 19,3 процента.