Порошенко заявил о популярности украинского языка

В Сети высмеяли Порошенко за пост про популярность украинского языка

В Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за его пост в Facebook, в котором он похвалился восьмым местом украинского языка в рейтинге популярности языков в Европе.

Ранее Совет Европы опубликовал рейтинг самых популярных языков, возглавил его русский язык, который лидирует с большим отрывом от немецкого и французского языков, занявших второе и третье место.

"Да потому что на первом месте — русский язык", — написала Ирина Демченко.

"Мы людей теряем! И это самая большая проблема! А когда политики спекулируют на языке и религии — то это позорно!", — заявил Рустам Алоян.

"Конечно, потому что все украинцы ноги делают из Украины, на каком им языке еще разговаривать в Европе", — заметил Тимофей Ефименко.

"То есть президент гордится тем, что благодаря проводимой им политике несколько миллионов украинцев выехало за границу искать лучшей доли, чтобы он мог постить о рейтинге украинского языка в Европе", — написал Роман Задорожный.

"Петр Алексеевич, когда в столице Украины городе Киеве худший мэр Кличко включит горячую воду, которой нет уже пол года?", — задался вопросом Юрий Демиденко.