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Порошенко заявил о популярности украинского языка
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В Сети высмеяли Порошенко за пост про популярность украинского языка 

РИА Новости + ещё 10 53 минуты назад
Фото: Reuters
В Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за его пост в Facebook, в котором он похвалился восьмым местом украинского языка в рейтинге популярности языков в Европе.
Ранее Совет Европы опубликовал рейтинг самых популярных языков, возглавил его русский язык, который лидирует с большим отрывом от немецкого и французского языков, занявших второе и третье место.
"Да потому что на первом месте — русский язык", — написала Ирина Демченко.
"Мы людей теряем! И это самая большая проблема! А когда политики спекулируют на языке и религии — то это позорно!", — заявил Рустам Алоян.
"Конечно, потому что все украинцы ноги делают из Украины, на каком им языке еще разговаривать в Европе", — заметил Тимофей Ефименко.
"То есть президент гордится тем, что благодаря проводимой им политике несколько миллионов украинцев выехало за границу искать лучшей доли, чтобы он мог постить о рейтинге украинского языка в Европе", — написал Роман Задорожный.
"Петр Алексеевич, когда в столице Украины городе Киеве худший мэр Кличко включит горячую воду, которой нет уже пол года?", — задался вопросом Юрий Демиденко.
"Это она такая применяемая и популярная в Европе, потому что наших много украинцев на заработки ездят", — сыронизировал Юрий Думанский.
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