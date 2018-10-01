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Умер Ярема Гоян
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Умер Ярема Гоян 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: gazeta.ua
Известный украинский писатель Ярема Гоян скончался на 79-м году жизни, сообщает "112 Украина".
Отмечается, что в последнее время он сильно болел.
"Коллектив Госкомтелерадио искренне скорбит по поводу смерти бывшего директора Национального издательства детской литературы "Радуга", лауреата Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко — Яремы Петровича Гояна", — говорится в сообщении.
С 1987 года Ярема Гоян возглавлял издательство детской литературы "Радуга". Под его руководством "Радуга" издавала в советские времена Стуса, Шевченко и других украинских писателей.
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