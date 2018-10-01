Умер Ярема Гоян

Известный украинский писатель Ярема Гоян скончался на 79-м году жизни, сообщает "112 Украина ".

Отмечается, что в последнее время он сильно болел.

"Коллектив Госкомтелерадио искренне скорбит по поводу смерти бывшего директора Национального издательства детской литературы "Радуга", лауреата Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко — Яремы Петровича Гояна", — говорится в сообщении.

С 1987 года Ярема Гоян возглавлял издательство детской литературы "Радуга". Под его руководством "Радуга" издавала в советские времена Стуса, Шевченко и других украинских писателей.