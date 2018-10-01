Электоральный танк Юлии и возможная контригра Петра

Единство и борьба Петра и Юлии

Наверное уже с полгода слышу, что Тимошенко начала предвыборную кампанию. Это о тех выборах, до которых ещё полгода и неизвестно будут ли они, хоть пока все украинские политики к ним готовятся

Но они и к президентским выборам 2015 года готовились. Смешно сказать, к ним даже Госдеп готовился. А потом пришёл Лёвочкин и организовал майдан. И у всех планы поменялись. Дольше всех думал Госдеп, но после того, как через две недели открытого мятежа Лёвочкин всё ещё работал главой администрации президента Януковича, американцы поняли, что надо входить в бизнес.

Они и тогда не понимали, как на Украине это всё работает, и сейчас не понимают. Но влезли. С плачевным результатом (для себя, результат Украины их никогда не волновал). Смысл существования и формат развития (теперь уже деградации) Украины в принципе неясен окружающему миру. Но только американцы, с энтузиазмом, достойным лучшего применения, пытаются управлять абсолютным хаосом.

Необходимо понимать разницу между попытками американцев хаотизировать систематизированный мир, которые в определённых случаях могут принести Вашингтону пользу, и потугами управлять изначальным украинским хаосом, существующим от начала дней этого проекта и до его конца. Попытка изменить солёность океана, выливая в него стакан пресной воды раз в год имела бы больше шансов на успех.

В этом хаосе стабильными остаются только привычки и методы работы политиков. Поэтому нельзя говорить, что Тимошенко начала избирательную кампанию в такой-то момент и с такого-то выступления. Она её никогда не прекращала, с тех самых пор, как пришла в парламент и в политику в составе лазаренковской «Громады», которую моментально, весте со значительной частью бизнеса, спёрла у Павла Ивановича, едва он потерял власть.

Тимошенко постоянно находится в состоянии борьбы за власть. Она боролась с Кучмой, что не мешало ей работать при нём вице-премьером. Боролась Ющенко, дважды премьерствуя в ходе его президентства. С Януковичем ей не повезло. Её попытка организовать майдан после выборов 2010 года была подготовлена гораздо хуже лёвочкиновского путча 2013/14 годов. Поэтому с Януковичем ей пришлось бороться из тюрьмы (комфортабельной, но всё же тюрьмы).

С Порошенко, Юлия Владимировна, смертельно оскорблённая тем, что она страдала за борьбу с Виктором Фёдоровичем, а президентом стал Пётр Алексеевич, служивший у Януковича министром, борется с первого дня его президентства. Она борется, когда молчит и когда говорит, когда его хвалит и когда ругает. Тимошенко находится в состоянии перманентной избирательной кампании уже лет пятнадцать. Она так привыкла к этому состоянию, что боюсь захват президентского поста, к которому она сегодня близка, как никогда, станет для неё личной трагедией. С кем дальше бороться? Куда избираться?

Кампания, которую ведёт Юлия Владимировна построена на трёх неизменных принципах и не зависит от смены её нарядов, причёсок и политических союзников. Эти, внешние, перемены могут происходить с калейдоскопической быстротой, но содержание всегда одно и то же: 1. Власть антиукраинская и ворует, её надо срочно менять. 2. Тимошенко уже завтра может наказать коррупционеров и сделать всем хорошо. 3. В газовой сфере необходимо срочно навести порядок.

Эти позиции имеют свою логику. О том, что власть антиукраинская и ворует на Украине прекрасно знают все, независимо от того, каких политических взглядов придерживаются. Но именно Тимошенко умела убеждённо и на хорошем фактическом материале клеймить не только ту власть, в которой вчера состояла (это в целом умели все), но и ту, в которой продолжала занимать руководящие посты, а также ту, в которую ещё только планировала попасть. Вскрытие очевидного порока украинской государственности вызывало доверие. Большая часть доверившихся вообще не интересовались, что изменится со сменой власти.

В том, что Тимошенко накажет своих врагов (которые, по совместительству всегда бывают «антиукраинскими коррупционерами») тоже никто никогда не сомневался. Таким образом и второе её утверждение вызывало доверие. О том, как она сделает хорошо всем, уже никто не думал.

Наконец, никто на Украине не сомневается, что больше всего воруют на газе и порядок в этом вопросе наводить надо давно. Так что Юлия Владимировна говорит правду. А что «наведение порядка» по-тимошенковски означает банальное замыкание на себя финансовых потоков, так до этой мысли её избиратели уже не доходят.

Таким образом, Тимошенко — электоральный танк, мчащийся к победе на выборах, сметая всё на своём пути, за счёт критики власти, которая на Украине действительно всегда преступна (даже, когда сама Юлия Владимировна властью и является). Если власть хотя бы условно сильна, или, как Ющенко в конце своей каденции, может противопоставить Тимошенко сильного врага, то сдерживание амбиций Юлии Владимировны проблемой не является. Но стоит только власти ослабеть, начать отступать и шататься, Тимошенко моментально становится главным фактором риска.

Сейчас Порошенко слаб, ненавидим обществом и элитой, не обладает эксклюзивным силовым ресурсом, не пользуется поддержкой Запада. И Тимошенко уверенно движется к победе на выборах, сорвать которые с каждым днём Петру Алексеевичу становится всё труднее, поскольку всё большее количество политических сил и политиков, начинают делать ставку на выборы, на уход Порошенко, на легитимную перезагрузку власти и Порошенко провисает, теряет контроль не только над событиями, но и над собственным аппаратом, сталкивается с нарастающим саботажем.

Избирательная стратегия, принятая Петром Алексеевичем, ведёт его к несомненному краху. Он пытается доказать списавшему его Западу, что ещё может быть полезен, не понимая, что прежде, чем его списать, там оценили все возможности. Он не желает замечать, что Запад (как, кстати, и Россия) не желает вмешиваться в украинские выборы на чьей-либо стороне, предпочитая дать возможность событиям идти естественным путём. Это решение уже принято и это — главная опасность для Порошенко. Естественным путём он не только всё проигрывает сейчас, но и в 2014 году не избрался бы.

Порошенко не знаком с искусством манёвра в принципе и с искусством политического манёвра в частности. Он не понимает, что если твоя позиция изначально слаба и ты не можешь её усилить, то для получения пространства для манёвра, а значит и шанса на победу, позицию следует ослабить. Как, например, это делает Трамп с позицией США, втягивая их в экономическую войну со всем миром, но выигрывая темп для атаки.

Порошенко не может изменить отношение к себе внутри страны и за её пределами. Внутри страны он также не в состоянии изменить общую ситуацию. А вот во внешней политики у него ещё есть ходы, которые, если бы они были отлажены в систему, могли бы дать ему выигрыш темпа и серьёзнейшим образом, хоть и косвенно, отразиться на его внутриполитических позициях.

О системе говорить не будем. Это длинно и не интересно. К тому же мы не нанимались помогать Порошенко удержать власть. Но один пример, чтобы было понятно, как должна работать такая система, приведу.

Порошенко прекрасно знает, что его встречи в рамках нормандского формата заблокированы Россией, да и Меркель с Макроном не стремятся с ним видеться. Ситуация для него однозначно проигрышная и в рамках усиления своей позиции он её изменить не может. Нет самой возможности усиления. Зато есть возможность эффективного ослабления. Например, Киев может заявить о выходе из нормандского формата, в связи с его стагнацией и неэффективностью.

Это формально ослабит его позицию в отношении России. Но Франция, Германия и даже США, которые такого шага от Киева не ожидают, получат вместо статичной позиции динамичную и должны будут реагировать на изменения в режиме реального времени. Они не смогут просчитать все варианты и будут допускать ошибки. Единственный вариант быстрой стабилизации — договориться с Порошенко, но для этого с ним надо говорить. А это позволяет ему торговаться, соответственно укрепляя его внутриполитические позиции.

Это лишь один, без подробной проработки, конспективный набросок только одного пункта возможной контригры Порошенко. В целом она должна сводиться к полному разрушению всех внешних и внутренних факторов стабильности. Ситуация должна стать настолько плохой, чтобы большинство стремящихся во власть задумались, а нужна ли она им на таких условиях. Тимошенко это от борьбы за власть не отвратит, но союзников у неё станет ощутимо меньше.

Безусловно, как всякая манёвренная борьба, такой подход рискован. Например, внешнеполитические игроки могут решить, что Петра Алексеевича проще досрочно отстранить от власти, чем позволять ему чудить. Но любой переворот требует подготовки, а времени на неё почти нет — выборы рядом и надо успеть стабилизировать ситуацию до выборов. Иначе новому президенту достанутся обломки.

Если бы Порошенко сам был не просто жалким попрошайкой, но ответственным политиком, если бы у него была технологичная команда, он мог бы попытаться переиграть весьма предсказуемую Тимошенко в манёвренной борьбе, просто разрушая те позиции, которые она намеренна против него использовать.

Но он слаб, нетехнологичен, труслив, жаден и глуп. Поэтому Тимошенко, которая немногим его лучше, переигрывает его только за счёт меньшей идиосинкразии, испытываемой в её отношении обществом, а также большей политической смелости и готовности идти до конца, рискуя всем.

Так что у них два варианта. Либо Порошенко дотянет до выборов и их проиграет. Либо в какой-то момент он попытается сорваться в силовой вариант. Скорее всего его он тоже проиграет, а если даже и выиграет, то удержит президентство ненадолго и после него наступит полный развал даже формальной украинской государственности.