Ещё
Бабченко: Россия готовила массовые теракты на Украине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бабченко рассказал о подготовке Россией массовых терактов на Украине 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Виталий Носач / Reuters
Журналист Аркадий Бабченко опубликовал на своей странице в Facebook пост, раскрывающий подробности организации его убийства и якобы имеющиеся у России планы по дестабилизации обстановки на Украине.
Бабченко утверждает, что российские спецслужбы готовили массовые теракты на территории Украины в целях обострения ситуации в стране перед выборами. По его словам, Россия планировала закупить оружие и подготовить группы людей для организации беспорядков.
«Россией готовились массовые террористические акты по всей Украине. Готовились долго. Готовились серьезно. С переносными зенитно-ракетными комплексами, с противотанковыми комплексами, с гранатометами, с группировками в различных городах, с созданием пророссийских партий, с закидыванием террористических группировок из России и так далее», — написал журналист.
Кроме того, по словам журналиста, было запланировано убийство еще одного оппозиционера из России в Вильнюсе. Бабченко предположил, что за организацией терактов стоит бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с частной военной компанией Вагнера и так называемой фабрикой троллей. Журналист считает, что заказ на его убийство был сделан именно из-за его публикаций о структурах Пригожина. При этом он подчеркнул, что целью была дестабилизация обстановки, а не устранение конкретного человека.
«Убивали не конкретно меня, убивали любую публичную фигуру, гибель которой повлекла бы общественный резонанс. Я был просто выбран на роль такой публичной фигуры. Это надо понимать четко», — уточнил журналист.
Бабченко опубликовал подробности дела в связи с истечением месячного моратория, наложенного судом на разглашение условий сделки обвиняемого в организации покушения Бориса Германа со следствием. Кроме того, он сослался на данные прослушки переговоров между организатором и исполнителем убийства, опубликованные Службой безопасности Украины. По словам журналиста, впоследствии СБУ предоставит доказательства причастности России к подготовке терактов.
Российский журналист Аркадий Бабченко известен жесткой позицией по отношению к властям страны, из-за чего неоднократно подвергался критике, угрозам и нападениям. В 2017 году Бабченко покинул страну и переехал на Украину.
29 мая СБУ устроила инсценировку убийства журналиста, после чего задержала исполнительного директора ООО «Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) Шмайсер» Бориса Германа по подозрению в организации покушения на Бабченко. На следующий день Бабченко «воскрес», а украинские правоохранительные органы заявили, что якобы имеющий тесные связи с Россией Герман готовил убийство нескольких десятков проживающих на Украине человек. Впоследствии Герман признал свою вину и пошел на сделку со следствием.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Азербайджан выдвинул неожиданное обвинение РФ
Украина нанесла неожиданный удар по «русскому миру»86
Хлебникову госпитализировали в Москве9
Эксперта удивили действия охраны Захарченко98
Умер Шарль Азнавур20
Видео
06:27
Азербайджан выдвинул неожиданное обвинение РФ
Политика
01:34
«Малоимущая» депутат отказалась от собранных народом денег
Политика
07:00
Раскрыты подробности работы второго «отравителя» Скрипаля
В мире
02:39
Украина нанесла неожиданный удар по «русскому миру»
В мире Украина
00:36
«Казань» вызвала в США восхищение и страх
Оружие Статьи
00:42
Кремль рассказал о походе Путина и Блэра в театр
Политика
03:19
ВСУ захватили новые территории в Донбассе
В мире Конфликты
01:09
Глава МИД Британии пригрозил ГРУ
Политика
00:28
Иран нанес ракетные удары по Сирии
Армия Африка
00:28
Иран запустил по Сирии ракеты с угрозами США и Израилю
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение