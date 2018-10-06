Ещё
Украина закроет часть Азовского моря
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина закроет часть Азовского моря из-за учений, заявил журналист 

РИА Новости + ещё 12 23 минуты назад
Фото: © AP Photo / Efrem Lukatsky
Часть Азовского моря в районе города Бердянск и азовской Ялты закроют на время запланированных на 9 — 12 октября артиллерийских стрельб в ходе учений украинской армии, об этом написал в Facebook журналист Андрей Клименко.
При этом журналист назвал координаты закрытой зоны и точный промежуток времени, в течение которого будут производиться стрельбы.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что ВСУ планируют провести широкомасштабные учения в Азовском море,
До этого в Киеве заявили о намерении усилить военное присутствие в Азовском море, создав там военно-морскую базу.
Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин".
Последние новости
В Госдуме ответили на требование Украины вернуть вагоны Око за око: Китай устроит крупнейшую распродажу госдолга США "Пока мы делали С-400, американцы посуетились, кое-что подворовали"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Янукович оказался гением458
Саудовская Аравия отказалась платить дань США51
Отпуск стоил россиянину четырехкомнатной квартиры38
Ани Лорак подала на развод26
Американец попытался отравить Путина431
Видео
00:32
На курортах Сочи выпал снег
Погода Катастрофы
01:08
Ведущая «России-1» назвала гостя идиотом и объяснилась
Общество
00:37
Телеведущая оконфузилась в прямом эфире
В мире
00:36
Стала известна причина крушения МиГ-29
Армия Катастрофы
00:27
На Крымском мосту нашли серьезные проблемы
Общество
01:02
Дели санкций не боится: Россия поставит Индии С-400
Армия Статьи
01:04
Российский турист устроил погром в гостинице
Происшествия
02:13
Появилось видео столкновения двух огромных черных дыр
Наука и техника
00:49
Станет ли Дания атаковать Россию
В мире Армия
00:12
Трампа высмеяли из-за прилипшей туалетной бумаги
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение