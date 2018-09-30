ЗРК Patriot превратятся на Украине «в тыкву» по примеру ПТРК Javelin

Президент Украины Петр Порошенко заявил об очередном своем амбициозном плане — на этот раз глава украинского государства считает, что он с американской помощью сможет создать эффективную систему ПВО для своей страны.

Порошенко запросил у США системы ПВО

Дело в том, что Порошенко дал интервью информационному агентству CNN, что Украина рассчитывает закупить у США некую систему противоздушной обороны. Это необходимо Киеву по той причине, что у Украины на сегодняшний день якобы существует угроза массированной атаки со стороны России с полномасштабным применением фронтовой и стратегической авиации.

Кроме того, Порошенко отметил, что Украина не просит США, чтобы американские солдаты защищали данное государство, а говорят об эффективном военно-стратегическом сотрудничестве, где ведущая роль, конечно, остается за Вашингтоном.

Также Порошенко заявил, что поставка ПТРК FGM-148 Javelin стала важнейшим символическим шагом со стороны США, поскольку это первый прецедент, когда украинцы получили так называемое летальное вооружение от американских военных.

Это, кстати, показательный момент, поскольку украинская сторона буквально клянчила Javelin у США, причем это продолжалось на протяжении нескольких лет, а американцы в итоге предоставили разовую партию, где превалировали бракованные образцы. Впрочем, ни разовая, ни полномасштабная партия таких средств не сможет повысить боеспособность Украины по сравнению с Россией.

Украинцы просят оказать безвозмездную помощь

Точно также и с системами ПВО — во-первых, здесь непонятно, о какой системе ПВО говорит президент Украины, но можно предположить, что Порошенко имеет в виду базовый для американской армии зенитно-ракетный комплекс Patriot. Во-вторых, одна такая система не сможет решить проблемы Украины, поскольку для борьбы с ВКС РФ необходима эшелонированная противовоздушная оборона.

Это не только системы дальнего ПВО, но и среднего и ближнего боя, в противном случае, все Patriot в реальном конфликте будут либо обойдены, либо уничтожены средствами противодействия, поэтому поставки ЗРК, как таковые, не играют никакой роли.

И, естественно, возникает вопрос, кто за все это будет платить — Порошенко говорит о закупке, но у Украины сегодня нет денег для того, чтобы справиться с финансированием долга МВФ , а американские Patriot стоят чрезвычайно дорого.

Соответственно, украинцы просят, чтобы американцы им выдали что-то бесплатно, а в случае с зенитно-ракетными системами это говорит о том, что Соединенные Штаты стоят здесь перед путем к полноценному вооружению Украинской армии.

Американцы не пойдут на такую помощь

А это означает поставку систем ПВО всех уровней, обучение украинских военнослужащих, создание полномасштабной ремонтной базы, не говоря уже о том, что американцам придется за свой счет готовить и силы для прикрытия из состава других родов войск ВСУ.

При этом, единственный раз, когда американцы строили современную армию в другом государстве было еще в начале пятидесятых, когда на базе разбитого Вермахта был организован Бундесвер с прямой целью противодействия ГСВГ ВС СССР.

Другой вопрос, что здесь нельзя забывать про украинские президентские выборы, которые намечены на Украине на май будущего года, что стали новым драйвером популистских заявлений со стороны Порошенко и всего остального украинского политического руководства. На текущий момент в Киеве стоит явная цель переизбрать Порошенко с помощью откровенной ура-патриотической риторики.

«Любые заявления Киева о том, что украинцы могут чувствовать себя в безопасности благодаря помощи западных партнеров теоретически действительно могут способствовать росту политического рейтинга Порошенко, хотя на деле мы сегодня видим, что эта усиленная линия не помогает увеличить доверие населения к президенту Украины», — резюмирует Неменский.

Украина пытается показать себя союзником США

Как замечает эксперт, нельзя забывать и про то обстоятельство, что любая помощь со стороны США увеличивает для Украины перспективы получения помощи и со стороны других западных государств, пусть и, главным образом, в виде финансов.

«Это чрезвычайно важно для выживаемости украинской экономики. В то же время, нельзя в этом вопросе забывать и про двусторонние отношения Украины и США, где Киеву очень важно изображать из себя союзное Вашингтону государство. Именно для этого украинцы и стараются выклянчивать у американцев любую военную помощь», — констатирует Неменский.

По словам Олега Борисовича, США точно не будут выделять Украине подобную военную помощь по причине украинских опасений нападения России, хотя бы потому, что основания для подобных суждений не существует.

«Достаточно здесь посмотреть на то, что Украина не собирается возвращать в свой состав Донбасс и всячески препятствует этому, и ведь именно на этом настаивает Россия, требуя от украинских властей выполнения минских соглашений. В такой ситуации говорить о российской агрессии просто смешно, и об этом прекрасно помнят на Западе», — заключает Неменский.

Другое дело, что миф о российской угрозе является отличным способом выпрашивания разной помощи у США.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что Порошенко сделал очередное популистское заявление в надежде получить дивиденды у США.