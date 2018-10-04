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Рада продлила особый статус Донбасса
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Рада продлила особый статус Донбасса до 31 декабря 2019 года 

ТАСС + ещё 31 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Верховная рада поддержала президентский законопроект о продлении особого статуса Донбасса до 31 декабря 2019 года. Такое решение поддержали в четверг 245 депутатов.
Проект закона был внесен в Верховную раду президентом Украины Петром Порошенко 3 октября с пометкой "неотложный". В документе отмечается, что реализация закона "будет способствовать созданию необходимых условий для продолжения процесса мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и соответственно обеспечению восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины".
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