«Кто это сделал?»: Порошенко неожиданно поблагодарил Путина 

Украинский президент Петр Порошенко в интервью CNN заявил, что ему есть за что поблагодарить российского лидера Владимира Путина. По мнению Порошенко, Путин «сделал Украину более европейской».
«Спасибо, господин Путин, за то, что сделали мою страну гораздо более европейской и гораздо более готовой защищать европейские ценности и трансатлантические ценности», передает УНИАН.
Кроме того, уверен он, действия российского президента сплотили украинцев. Он привел данные, согласно которым в 2013 за трансатлантическую интеграцию Украины, вступление в НАТО выступали 16% украинцев. Сейчас, по словам Порошенко, это более 54%.
«Кто сделал это? Путин. В 2013 европейскую интеграцию, вступление в ЕС поддерживали 33% украинцев. Сейчас 74%. Кто это сделал? Путин», — сказал украинский президент.
Он также выразил уверенность, что Украина не вернется «в Российскую империю».