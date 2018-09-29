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Умер украинский посол
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Умер украинский посол 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: mfa.gov.ua
В пятницу, 28 сентября, умер чрезвычайный и полномочный посол Украины, бывший первый заместитель министра иностранных дел Украины Николай Макаревич. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) Украины.
Ему было 77 лет.
"Посвятив почти 50 лет своей жизни работе на дипломатическом поприще, Николай Петрович зарекомендовал себя преданным и активным защитником интересов Украинского государства, талантливым руководителем и организатором", — говорится в сообщении ведомства.
Макаревич с 1990 по декабрь 1994 года работал первым заместителем министра иностранных дел Украины. Затем до 1999 года был послом Украины в Австрии, а с июля 1999 по ноябрь 2005 года был послом Украины в Эстонии.
Отмечается, что после получения Украиной в августе 1991 года независимости Макаревич лично координировал работу по обеспечению признания независимой Украины иностранными государствами и в первую очередь — странами "Большой семерки", а также приложил значительные усилия в реализацию решения об отказе Украины от ядерного арсенала.
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