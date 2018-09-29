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В РПЦ задались вопросом вероисповедания Порошенко
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В РПЦ задались вопросом вероисповедания Порошенко 

News.ru + ещё 6 3 часа назад
Фото: president.gov.ua
РПЦ не знает, какую веру исповедует украинский президент Петр Порошенко. Политик принимает участие в службах как греко-католической, так и православной церквей.
Соответствующее заявление сделал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Он заявил, что в распоряжении церкви есть фотографии, на которых облаченный в стихарь Порошенко принимает участие в каноническом богослужении в Ионинском монастыре.
«Но есть и другая фотография — где Порошенко, уже будучи президентом, принимает причастие от греко-католического архиепископа», — сказал Иларион.
Митрополит в эфире телеканала «Россия 24» подчеркнул, что, независимо от того, к какой церкви принадлежит политик, он не имеет право создавать или менять каноническое устройство церкви.
Ранее News.ru сообщал, что Порошенко объявил о «падении Третьего Рима России». Он также назвал Украину самой крупной в Европе православной страной.
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