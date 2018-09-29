Киев увеличит присутствие в Азовском море

Министерство внутренних дел Украины увеличивает свое присутствие в акватории Азовского моря, заявил в субботу глава ведомства Арсен Аваков

"Российская Федерация… продолжает наступать на наш суверенитет. В том числе в пределах акватории Азовского моря. Именно поэтому мы увеличиваем присутствие подразделений МВД, а именно компоненты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужбы. Для нас принципиально важна безопасность побережья Азовского моря, нашего судоходства", — цитирует Авакова пресс-служба МВД.

По данным пресс-службы, Аваков в субботу открыл часть водолазно-спасательных работ акватории Азовского моря Госслужбы по ЧС в Донецкой области. Подразделение укомплектовано четырьмя плавсредствами, всего там будет работать 54 человека.

По словам Авакова, одной из основных задач части будет гуманитарное разминирование водных объектов и спасение граждан.

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин".

Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.

Позже Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу. В акваторию Азовского моря были переброшены два бронекатера типа "Гюрза-М": "Лубны" и "Кременчуг", а также поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" (изначально плавучая мастерская ПМ-9, построенная в Польше для ВМФ СССР в 1969 году) и морской буксир A830 "Корец" (построен в Ярославле в 1973 году), которые в воскресенье прошли через Керченский пролив.