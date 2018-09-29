Ещё
Порошенко заявил о «международной изоляции» России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко заявил о «международной изоляции» России 

RT на русском + ещё 10 2 часа назад
Фото: president.gov.ua
В ООН было продемонстрировано, что Россия до сих пор находится в «международной изоляции», считает украинский лидер Пётр Порошенко.
Об этом президент заявил на открытии международного экономического форума «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы» в Харькове, передаёт УНН.
«Россия, как и раньше, находится и международной изоляции. И это было чётко продемонстрировано в ООН», — сказал он.
При этом, по его словам, «Украина была одним из первых приоритетов для многих лидеров иностранных государств».
«Начиная от Терезы Мэй — премьер-министра Великобритании и заканчивая Анджеем Дудой — президентом Польши. Начиная от премьера Норвегии и заканчивая руководителем Австралии… Везде поставлен абсолютно чёткий вопрос об укреплении поддержки Украины, об укреплении единства в мире для солидарности с нашим государством», — добавил он.
Как передавало агентство «Укринформ», министр иностранных дел Украины Павел Климкин ранее также заявил об «изоляции» России.
26 сентября Порошенко, выступая в ООН, обвинил Россию в попытке «оккупировать» Азовское море.
RT на русском: последние новости
Венгрия прокомментировала сообщения о переброске войск Украины к границе Александрийский патриарх совершит молебен за единство православия в Одессе В ВСУ опровергли информацию о примитивных паролях в системе управления войсками
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Три реанимации и инфаркт»: Пьеха чудом остался жив
Молдавия обратилась к России с требованием по войскам654
«За что?»: зрители обрушились на Агутина из-за «Голос 60+»15
«Пугачева отдала дочь от Кузьмина в детский дом»111
Взрыв в Донецке: пострадал претендент на пост главы ДНР24
Видео
00:28
Украине предрекли полное исчезновение
Украина В мире
04:31
Порошенко рассказал о своем бизнесе в России
В мире Украина
00:50
Власти ошиблись: в Индонезии погибли почти 400 человек
Происшествия
00:53
Молдавия обратилась к России с требованием по войскам
Армия Войска
03:02
Киев наращивает войска у границ НАТО
Армия Войска
04:13
«Три реанимации и инфаркт»: Пьеха чудом остался жив
Шоу-бизнес
03:59
Минобороны Британии похвасталось уникальным маневром
Войска Армия
01:20
Новейший истребитель США разбился
Происшествия Армия
00:41
Спейси угодил в новый секс-скандал
Шоу-бизнес
01:36
Мощный взрыв в Чечне попал на видео
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение