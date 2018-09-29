Порошенко заявил о «международной изоляции» России

Об этом президент заявил на открытии международного экономического форума «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы» в Харькове , передаёт УНН.

«Россия, как и раньше, находится и международной изоляции. И это было чётко продемонстрировано в ООН», — сказал он.

При этом, по его словам, «Украина была одним из первых приоритетов для многих лидеров иностранных государств».

«Начиная от Терезы Мэй — премьер-министра Великобритании и заканчивая Анджеем Дудой — президентом Польши. Начиная от премьера Норвегии и заканчивая руководителем Австралии… Везде поставлен абсолютно чёткий вопрос об укреплении поддержки Украины, об укреплении единства в мире для солидарности с нашим государством», — добавил он.

Как передавало агентство «Укринформ», министр иностранных дел Украины Павел Климкин ранее также заявил об «изоляции» России.

26 сентября Порошенко, выступая в ООН, обвинил Россию в попытке «оккупировать» Азовское море.