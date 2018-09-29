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На Украине «объяснили» смертность российских генералов
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На Украине «объяснили» смертность российских генералов 

Рамблер 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Полковник Центрального аппарата СБУ Валерий Удовиченко заявил о высокой смертности среди российских генералов, руководивших военными операциями на территории Украины и Сирии. Перевод приводит ИноСМИ.
«Российской Федерации почему-то очень большая смертность у генералов — генералов спецслужб, генералов вооруженных сил Российской Федерации. Очень они почему-то сами быстро умирают. Особенно после "аннексии Крыма", особенно после того, как самолет МН17 был сбит, и после сирийской кампании. Участники-генералы, которые руководили этими операциями», — поделился Удовиченко своим мнением на встрече с профессорско-преподавательским составом и студентами высших учебных заведений Херсона.
Он отметил, что эти смерти кажутся загадочными, тем более что некоторые из этих военных, по его словам, застрелились или отравились.
Удовиченко также напомнил и о загадочных смертях российских дипломатов, много знавших о действиях России в Крыму и в Донбассе.
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