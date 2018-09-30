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Силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня
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Силовики восемь раз за сутки нарушили режим прекращения огня, заявили в ЛНР 

РИА Новости + ещё 5 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
Украинские силовики за сутки восемь раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"За сутки украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию 122 миллиметра, гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Калиново, Лозовое, Калиновка, Пришиб, Красный Яр. Всего по территории республики было выпущено порядка 115 снарядов.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет", — уточнили в пресс-службе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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