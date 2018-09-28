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На Украине радикалы захватили храм
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На Украине радикалы захватили храм 

Газета.Ru + ещё 9 22 минуты назад
Фото: Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ
В Ивано-Франковской области Украины радикалы из "Правого сектора" захватили храм канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на УПЦ.
Нападению подвергся Свято-Троицкий храм в поселке Богородчаны. По данным УПЦ, нападение произошло около 13.00 (время совпадает с мск). Радикалы взломали двери, разбили окна и избили прихожан и настоятеля храма.
"Один мужчина получил сотрясение мозга, еще одному сломали руку, от рук рейдеров пострадал также настоятель храма протоиерей Владимир Шувар", — сообщили в УПЦ.
Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел заявил, что украинские монастыри и храмы находятся под угрозой.
"Правый сектор" — экстремисткая организация, деятельность которой запрещена в России.
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