На Украине радикалы захватили храм

Нападению подвергся Свято-Троицкий храм в поселке Богородчаны. По данным УПЦ, нападение произошло около 13.00 (время совпадает с мск). Радикалы взломали двери, разбили окна и избили прихожан и настоятеля храма.

"Один мужчина получил сотрясение мозга, еще одному сломали руку, от рук рейдеров пострадал также настоятель храма протоиерей Владимир Шувар", — сообщили в УПЦ.

Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел заявил, что украинские монастыри и храмы находятся под угрозой.

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