Фекальная дипломатия: как нападают на россиян

Фекальная дипломатия: Как националисты нападают на представительства РФ в Киеве

Вечером 27 сентября украинские националисты совершили очередное нападение на российских дипломатов при полном попустительстве со стороны украинской полиции. Банда радикалов забросала здание российского торгпредства дымовыми шашками и облила нечистотами автомобили дипломатов, порезав шины и поснимав номера

На фоне предыдущих нападений можно предположить, что и на этот раз им все сойдет с рук.

Для удобства «топтунов»

«27 сентября 2018 года возле здания Торгового представительства Российский Федерации в Киеве неизвестными лицами была проведена хулиганская акция, в ходе которой на территорию учреждения были брошены дымовые шашки, нанесены оскорбительные надписи на его ограждении, а также причинен ущерб автотранспорту российских дипломатов», — сообщили в посольстве РФ.

Полицейские и нацгвардейцы, прибывшие на место происшествия, по словам российских дипломатов «молча наблюдали за бесчинствами распоясавшихся бандитов, ничего при этом не предпринимая», хотя подобные действия являются грубым нарушением Венской конвенции, согласно которой принимающая сторона обязана обеспечить безопасность аккредитованных дипломатических представителей.

«Приходится констатировать, что неоднократные обращения посольства с требованием недопущения подобных насильственных действий, привлечения к ответственности их организаторов и исполнителей остаются без ответа», — заявили по этому поводу в посольстве РФ на Украине.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев , комментируя нападение, предполагает, что целью нападавших являлась закрытие российских представительств на Украине, но РФ не намерена идти у них на поводу.

«Закрыть посольство, как предлагают некоторые, значило бы признать за ними победу. Не дождутся», — заявил Косачев.

Нападение произошло в тот момент, когда бывший руководитель Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве Константин Воробьев находился в помещении на прощальном ужине. В ходе нападения на асфальте возле торгпредства нападавшие написали «Воробьев, прощай», из чего можно сделать вывод, что именно его националисты считают целью своей акции. Ранее он уже становился объектом нападения националистов. Например, 9 мая боевики из группировки С-14 облили Воробьева зеленкой, когда он собирался выехать из дома, чтобы возложить цветы к Вечному огню в День Победы. По словам Воробьева, во время нападения националисты угрожали в следующий раз учинить «более серьезную расправу, не объясняя причины».

По мнению представителя МИД РФ Марии Захаровой, нападения на Воробьева говорят о попытках порвать все культурные связи с российским народом.

«Это делается для того, чтобы выдавить Россию с Украины окончательно, нужно закрыть все центры русского языка, все центры Россотрудничества, просто запретить преподавание российской истории и всего того, что связано с нашей страной, изничтожить полностью общее культурное пространство», — отметила Захарова.

Украинский националист, журналист и «волонтер АТО» Родион Шовкошитный объясняет новое нападение на Константина Воробьева именно его участием в мероприятиях наподобие Дня Победы. По его словам, произошло это потому, что он «финансировал всякие антиукраинские "бессмертные полки"», а нечистоты, которыми облили автомобили дипломатов, называет «аутентичным украинским продуктом», нимало не смущаясь тем, как на самом деле это характеризует его страну.

«На машинах посольства оказались эти несколько ведер аутентичного украинского продукта, который четко характеризует ту деятельность, которую здесь так долго вела эта организация и ее руководитель. Автомобилям так стыдно стало, что у них поспускались шины и отпали номера. А гости так и не вышли к гражданам, хотя те их настойчиво звали», — пишет Шовкошитный.

Что символично в данном случае, так это то, что нечистоты и фекалии все чаще на Украине становятся средством борьбы с наукой и культурой, Центр которой и возглавлял Константин Воробьев, вызывая тем самым ненависть со стороны узколобых националистов.

Напомним, что в 1998 году правительства обеих стран заключили двустороннее соглашение. В России открылся Украинский культурный центр, а Российский — в Киеве. Однако с 2014 года Российский центр регулярно становится объектом атак. В качестве одной из причин «неудобства» этого центра украинские власти считают необходимость следить за массой граждан Украины, посещающими этот центр и его культурные мероприятия.

«Чем больше пространство — тем сложнее отследить. Одно дело — следить за российским атташе, другое за тремя тысячами людей, которые за год посетили Российский культурный центр и приняли участие в его программах», — сказал военный эксперт Алексей Арестович, комментируя нападения националистов на Воробьева.

Иными словами, все эти нападения помимо чисто политической провокации имеют и вполне практическое значение — создать более удобные условия для тех, кто следит за российскими дипломатами и гостями Росцентра, то есть, говоря на сленге спецподразделений, для «топтунов».

С одобрения властей

Следует отметить, что подобные нападения на российские представительства стали уже систематическими. Так, 24 августа, в Печерском районе Киева забросали дымовыми шашками консульство России. Ранее в этом году российское консульство в Одессе националисты забросали фекалиями.

В феврале 2017 года тоже было совершено нападение на здание посольства РФ в Киеве. Ущерб от нападения, по данным СК РФ, составил 14 млн руб. Обвинения в организации нападения были предъявлены со стороны РФ радикальным националистам из «Свободы» и боевикам батальона «Айдар».

Еще ранее, 17 сентября 2016 года, националисты обстреляли посольство РФ из салютной установки, при этом полиция опять же не препятствовала их действиям. 10 июня того же года группа украинских радикалов сорвала прием по случаю Дня России в генеральном консульстве РФ в Одессе, заблокировав вход в здание и забросав его яйцами. 6 марта неизвестные в камуфляже и балаклавах повредили бейсбольными битами автомобили с российскими дипномерами, а также забросали файерами и дымовыми шашками территорию представительства РФ в Киеве.

© РИА Новости, Евгений Котенко

Позже, в ночь на 9 марта 2016 года, неизвестные также пытались поджечь здание посольства России, забросав здание несколькими коктейлями Молотова. Во всех случаях нападавшим все сошло с рук, что может говорить только о том, что киевские власти негласно санкционируют такие действия.

Комментируя вчерашнее нападение, российский политолог Иван Скориков считает, что и оно было совершено с одобрения киевских властей.

«Скорей всего, это было сделано с их негласного одобрения, если не с прямой подачи. Вероятно, они в очередной раз сошлются на неких «активистов», которые так проявляют свое отношение к представителям страны-«агрессора» и хулиганы максимум отделаются штрафом, — меньшим, чем им заплатили за акцию», — заявил Скориков.

По его мнению, активизация националистов и провокации против российских представительств на Украине связаны в первую очередь с приближающимися выборами и стремлением запугать и выдавить из Украины как можно большее количество граждан РФ.

«Порошенко очевидно заигрывает с радикалами накануне выборов и дает понять своим ручным молодчикам, что они в авангарде антироссийского шабаша и им все при этой власти сойдет с рук», — говорит Скориков.

Он считает, что РФ должна жестко реагировать на подобные действия, но не опускаться при этом до уровня «киевской фекальной дипломатии».

Накануне выборов у Порошенко действительно существует лишь один шанс сохранить власть и собственность — максимально мобилизовать радикальных националистов, которые будут любыми средствами уничтожать или «снимать с дистанции» его политических конкурентов. В такой ситуации Порошенко необходимо показать себя самым антироссийским из кандидатов и дать националистам карт-бланш на любые действия. Можно предположить, что подобные нападения будут продолжаться, по крайней мере, до тех пор, пока киевские власти не почувствуют достаточно болезненный ответ.